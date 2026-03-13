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Temporal atinge Região Centro-Sul de BH nesta sexta (13/3)

Em apenas cinco minutos BH registrou mais de 5 mm de chuva na região, volume máximo na escala utilizada pela Defesa Civil; outras áreas tiveram chuviscos

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Fernanda Santiago*
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Fernanda Santiago*
Repórter
13/03/2026 14:51 - atualizado em 13/03/2026 14:54

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Chuva em Belo Horizonte
Chuva em Belo Horizonte crédito: Marcos Vieira /EM/DA. Press.

Chuva considerada pela Defesa Civil como extremamente forte atingiu a região Centro-Sul de Belo Horizonte na tarde desta sexta-feira (13/3). Dados da prefeitura indicam que o volume ultrapassou os 5 milímetros (mm) dentro de apenas 5 minutos por volta das 13h35. A quantidade é considerada muito alta para um período tão curto de tempo.

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De acordo com o monitoramento meteorológico do órgão municipal, o temporal se concentrou na região Centro-Sul da cidade, onde estão localizados bairros como Funcionários, Lourdes e Savassi. O volume atingiu o nível máximo da escala utilizada pela Defesa Civil, que varia entre 0 mm e 5 mm.

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Enquanto isso, as regionais Noroeste e Oeste registraram apenas chuviscos, com acumulado entre 0,1 e 1 milímetro nesse mesmo período. Nas outras regiões, como Pampulha, Norte, Nordeste, Leste, Barreiro e Venda Nova, não houve nenhum registro significativo.

Essa medição faz parte do sistema de monitoramento em tempo real da Defesa Civil de BH, que acompanha diariamente a intensidade das chuvas para conseguir alertar a população em relação a alagamentos, enxurradas e deslizamentos.

Devido a intensidade da chuva, o órgão emitiu um alerta de atenção para a cidade, recomendando que moradores evitem áreas de risco, especialmente durante os temporais, e pedindo para redobrar o cuidado nas regiões com histórico de alagamentos.

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*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

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