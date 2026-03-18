Vídeo: chuva forte atinge região de BH nesta quarta-feira (18/3)
A capital mineira está sob alerta para pancadas de chuva com raios e ventos até esta quinta-feira (19/3)
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A Região Centro-Sul de Belo Horizonte registra chuva forte na tarde desta quarta-feira (18/3).
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As pancadas, de intensidade "extremamente forte", como classifica a Defesa Civil, equivalem a 5 mm por cinco minutos.
A capital mineira está sob alerta para chuvas (30 mm a 50 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até as 8h desta quinta (19/3).
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Vídeos cedidos ao Estado de Minas mostram a força da precipitação na Savassi, Região Centro-Sul, registrada por moradores de prédios.
Na mesma região, a reportagem flagrou a chuva forte na Avenida Nossa Senhora do Carmo, próximo ao Morro do Papagaio, que ficou "escondido". A intensidade foi tanta que motociclistas que transitavam pela área tiveram que se abrigar em pontos de ônibus e árvores.
Acumulado de chuvas(mm) em março até as 14h desta quarta:
Barreiro: 231,8 (117,4%)
Centro Sul: 237,0 (120%)
Hipercentro: 126,6 (64,1%)
Leste: 219,4 (111,1%)
Nordeste: 170,8 (86,5%)
Noroeste: 180,6 (91,4%)
Norte: 97,2 (49,2%)
Oeste: 201,0 (101,8%)
Pampulha: 141,8 (71,8%)
Venda Nova: 118,8 (60,2%)
Média Climatológica de março: 197,5 mm
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Cuidados para a chuva
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
- Atenção especial para áreas de encostas e morros.
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199).
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.