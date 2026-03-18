Vídeo: chuva forte atinge região de BH nesta quarta-feira (18/3)

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

A Região Centro-Sul de Belo Horizonte registra chuva forte na tarde desta quarta-feira (18/3).

As pancadas, de intensidade "extremamente forte", como classifica a Defesa Civil, equivalem a 5 mm por cinco minutos.

A capital mineira está sob alerta para chuvas (30 mm a 50 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até as 8h desta quinta (19/3).



Vídeos cedidos ao Estado de Minas mostram a força da precipitação na Savassi, Região Centro-Sul, registrada por moradores de prédios.

Na mesma região, a reportagem flagrou a chuva forte na Avenida Nossa Senhora do Carmo, próximo ao Morro do Papagaio, que ficou "escondido". A intensidade foi tanta que motociclistas que transitavam pela área tiveram que se abrigar em pontos de ônibus e árvores.

Acumulado de chuvas(mm) em março até as 14h desta quarta:

Barreiro: 231,8 (117,4%)

Centro Sul: 237,0 (120%)

Hipercentro: 126,6 (64,1%)

Leste: 219,4 (111,1%)

Nordeste: 170,8 (86,5%)

Noroeste: 180,6 (91,4%)

Norte: 97,2 (49,2%)

Oeste: 201,0 (101,8%)

Pampulha: 141,8 (71,8%)

Venda Nova: 118,8 (60,2%)

Média Climatológica de março: 197,5 mm

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Cuidados para a chuva

- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.



- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.



- Atenção especial para áreas de encostas e morros.



- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199).



- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.



- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.