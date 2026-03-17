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CHUVA

BH sob alerta: capital pode ter pancadas de chuva na tarde desta terça (17)

Segundo a Defesa Civil do município, terça-feira (17/3) poderá contar com chuvas de até 30mm

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Alice Pimenta*
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Alice Pimenta*
Repórter
17/03/2026 14:03

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Regionais da capital já registram volumes de chuva próximos ou acima da média histórica do mês
BH está sob alerta de chuva nesta terça-feira (17/3) crédito: Gladyston Rodrigues/EM.D.A.Press

Belo Horizonte (MG) está sob alerta para pancadas de chuva nesta terça-feira (17/3), segundo a Defesa Civil municipal. Chuvas entre 20mm e 30mm podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.

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O alerta é válido até as 8h desta quarta-feira (18/3). Moradores devem ficar atentos e seguir as recomendações da Defesa Civil. 

  

Recomendações durante a chuva

  • Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
  • Atenção especial para áreas de encostas e morros.
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos. 

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Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

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