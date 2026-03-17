Chuva em BH? Veja a previsão do tempo completa desta terça-feira (17/3)
A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 35% durante a tarde. Veja a previsão do tempo completa para a capital mineira e Minas Gerais
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Belo Horizonte deve ter um dia de céu claro a parcialmente nublado nesta terça-feira (17/3), com calor e possibilidade de pancadas de chuva, acompanhadas de raios isolados a partir da tarde. De acordo com a Defesa Civil municipal, a temperatura mínima registrada na capital foi de 18,1°C, enquanto a máxima hoje pode chegar aos 32°C. A umidade relativa do ar deve cair para cerca de 35% no período da tarde.
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Temperaturas mínimas registradas por regional
- Barreiro: 19,6°C, à 1h45.
- Centro Sul: 19,3°C, às 5h35.
- Oeste: 18,1°C, com sensação térmica de 10,6°C às 6h.
- Pampulha: 20,4°C, com sensação térmica de 21°C às 6h.
- Venda Nova: 19,5°C, às 5h25
Como fica o tempo em Minas?
Em Minas Gerais, o cenário varia conforme a região. Há previsão de pancadas de chuva na faixa Norte e no Oeste do estado, favorecidas pela circulação dos ventos e pela umidade em baixos e médios níveis da atmosfera, o que contribui para a formação de áreas de instabilidade.
No Triângulo Mineiro, as chuvas devem ocorrer de forma típica de verão, provocadas pelo calor ao longo do dia combinado com a umidade disponível. Já nas demais regiões mineiras, a previsão é de variação de nebulosidade, com pequena possibilidade de chuva isolada na Região Metropolitana de Belo Horizonte e no
Características do clima no mês de março
Março marca o fim do período mais chuvoso em Minas Gerais. As chuvas costumam ocorrer em forma de pancadas isoladas, típicas de verão, provocadas pelo calor e pela umidade ao longo do dia. Em alguns períodos, pode haver a formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), sistema que favorece chuvas mais persistentes. Também podem ocorrer veranicos, com alguns dias seguidos sem precipitação.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), março tende a ter volumes de chuva de normal a acima da média e temperaturas acima do padrão histórico, com precipitações frequentes, geralmente em forma de pancadas rápidas.
O que fazer em caso de chuva?
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Sinais de que deslizamentos podem acontecer
- Trincas nas paredes.
- Água empoçando no quintal.
- Portas e janelas emperrando.
- Rachaduras no solo.
- Água minando da base do barranco.
- Inclinação de postes ou árvores.
- Muros e paredes estufados.
- Estalos.
Recomendações
- Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
- Coloque calhas no telhado da sua casa.
- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
- Não jogue lixo ou entulho na encosta.
- Não despeje esgoto nos barrancos.
- Não faça queimadas.
Emissão de alertas
Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço é gratuito.
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A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram, no endereço defesacivilbh.