Assine
overlay
Início Gerais
MORCEGO

Belo Horizonte registra primeiro caso de raiva em 2026

Morcego encontrado morto na região do Barreiro testou positivo para a doença. Ano passado foram encontrados 21 morcegos com raiva

Publicidade
Carregando...
AP
Alice Pimenta*
AP
Alice Pimenta*
Repórter
18/03/2026 10:47

compartilhe

SIGA
x
BH confirma primeiro caso de raiva em morcego em 2026
Belo Horizonte confirma primeiro caso de raiva em morcego em 2026 crédito: Freepik

A Prefeitura de Belo Horizonte confirmou o primeiro caso de raiva no município em 2026. Um morcego, encontrado morto no Bairro Diamante, no Barreiro, testou positivo para a doença em análise laboratorial realizada pela Gerência de Zoonoses da capital. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

No ano passado, foram registrados 21 morcegos positivos para raiva no município. Em 2024, foram 28.

Frente à confirmação, a Secretaria Municipal de Saúde de BH deu início a uma ação de bloqueio vacinal de animais domésticos (cães e gatos) num raio de 300 metros de onde o morcego foi encontrado, além de repassar orientações para a população quanto aos cuidados necessários para evitar a presença de morcegos em casa.

Em casos de acidente de humanos com animais potencialmente transmissores da raiva, como morcegos, cães e gatos, o usuário deve procurar um centro de saúde para avaliação médica e realização do tratamento profilático, aplicação de vacina ou soro antirrábico, quando indicado. Na unidade, a pessoa será orientada sobre os cuidados necessários que devem ser adotados.

Leia Mais

Em caso de agressão por cão ou gato domiciliados, o animal deve ser observado em casa por 10 dias. Se, durante este período, o animal adoecer, desaparecer ou morrer, é preciso entrar em contato com os serviços do controle de Zoonoses ou o centro de saúde de referência, para as devidas providências.

A Prefeitura de Belo Horizonte oferta, durante todo o ano, a vacina antirrábica para cães e gatos. As doses estão disponíveis nos cinco Centros de Esterilização de Cães e Gatos e no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). Os endereços e horários de funcionamento estão disponíveis no portal da PBH.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

Tópicos relacionados:

bh minas-gerais raiva vacina

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay