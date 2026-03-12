Doenças renais: BH e Região Metropolitana terão mutirão de rastreamento

Em alusão ao Dia Mundial do Rim, lembrado anualmente na segunda quinta-feira de março, a Rede Mater Dei de Saúde realiza um mutirão gratuito para rastreamento de doenças renais. A iniciativa disponibilizará 100 exames de creatinina, acompanhados de consultas médicas, para pessoas sem convênio médico, com o objetivo de ampliar o diagnóstico precoce e conscientizar a população sobre os cuidados com os rins.



A campanha deste ano tem como tema “Saúde renal para todos: cuidar de pessoas e proteger o planeta”, reforçando a importância da prevenção e de modelos de cuidado mais sustentáveis.



De acordo com estimativas internacionais, cerca de 850 milhões de pessoas no mundo vivem com algum tipo de doença renal, condição que pode se tornar uma das principais causas de morte até 2040. No Brasil, o cenário também preocupa: o país está entre os que concentram o maior número de pacientes em diálise, com mais de 170 mil pessoas em tratamento, segundo o Censo Brasileiro de Diálise de 2024.



Para o nefrologista Marcus Lasmar, coordenador do Serviço de Nefrologia da Rede Mater Dei na Região Metropolitana de Belo Horizonte, grande parte dos casos poderia ser identificada mais cedo. “A doença renal crônica costuma evoluir de forma silenciosa. Muitas pessoas só descobrem quando a função do rim já está bastante comprometida. Por isso, exames simples como creatinina e análise de urina, feitos pelo menos uma vez por ano, podem fazer toda a diferença para detectar o problema precocemente e evitar a progressão para diálise ou transplante.”

Ele destaca ainda que diabetes e hipertensão arterial continuam sendo as principais causas da doença renal crônica. “Controlar a pressão arterial, manter o diabetes bem tratado, reduzir o consumo de sal, evitar o tabagismo e manter hábitos saudáveis são medidas fundamentais para proteger os rins. A prevenção ainda é o caminho mais eficaz e sustentável.”

Mutirão reforça acesso ao diagnóstico



Para ampliar a conscientização e facilitar o acesso à triagem, a Rede Mater Dei oferecerá 100 exames gratuitos de creatinina, destinados a pessoas sem convênio médico. Deste total, 50 serão realizados no Mater Dei Contorno e 50 no Mater Dei Betim-Contagem.



As inscrições serão realizadas nesta quinta-feira (12/2). Os inscritos serão contatados para agendar os exames, que serão realizados entre 16 e 20 de março. Após os exames, os participantes passarão por consulta médica para avaliação dos resultados entre 23 e 27 de março.

Uma história de superação



Para quem já enfrentou a doença, o diagnóstico precoce pode mudar completamente o rumo da vida. Sandro Vinícius de Souza, de 38 anos, acompanhado pela equipe da Rede Mater Dei, viveu uma jornada marcada por desafios até chegar ao transplante renal.



Diagnosticado com doença renal crônica em 2015, ele iniciou tratamento e, após uma piora do quadro em 2024, precisou iniciar diálise. Em agosto de 2025, recebeu um transplante de rim doado pela própria mãe. “Foram anos de tratamento e momentos difíceis, inclusive uma internação que me levou a iniciar a diálise. Mas hoje, sete meses após o transplante, posso dizer que estou bem e retomando a vida. Tive o privilégio de ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar da Rede Mater Dei e sou muito grato a todos que estiveram comigo em cada etapa dessa jornada.”



Hoje, ele reforça a importância da prevenção e do acompanhamento médico. “Se eu pudesse deixar um conselho para as pessoas, seria: “façam seus exames regularmente e cuidem da pressão e da diabetes. Muitas vezes a doença não dá sinais no começo, e o diagnóstico precoce pode evitar um caminho muito mais difícil.”



Para os especialistas, campanhas como o Dia Mundial do Rim são essenciais para ampliar a conscientização da população. “Quando conseguimos identificar a doença renal no início, temos mais chances de retardar sua progressão e preservar a qualidade de vida do paciente. A informação e o acesso ao diagnóstico são ferramentas poderosas nesse processo”, afirma Marcus.

Serviço

Exames gratuitos de creatinina

Dias: 16 e 20 de março

Locais: Mater Dei Contorno e Mater Dei Betim-Contagem

Inscrições: neste link



