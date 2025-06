5 curiosidades sobre os rins que talvez você não saiba

Embora passem boa parte do tempo em 'silêncio', os rins têm um papel essencial para o bom funcionamento do corpo: filtram o sangue, eliminam toxinas, regulam a pressão arterial e mantêm o equilíbrio de líquidos e minerais. Mesmo assim, muitos hábitos cotidianos podem colocá-los em risco.



Bruno Zawadzki, nefrologista e diretor médico da DaVita, esclarece mitos comuns e reforça a importância de cuidados simples e essenciais para manter a saúde dos rins em dia.



1. Água com gás prejudica os rins?



Mito. A água com gás não representa risco à função renal. Ela nada mais é do que água acrescida de dióxido de carbono. O problema, segundo o especialista, está nas bebidas gaseificadas com adição de açúcar, cafeína ou corantes artificiais. “Esses sim componentes podem sobrecarregar os rins quando consumidos em excesso”, explica Bruno.



2. Excesso de potássio pode ser perigoso?



Verdade. O potássio é essencial para o funcionamento de músculos e nervos, mas em excesso pode se tornar um risco, especialmente em pessoas com função renal comprometida. “Quando os rins não conseguem eliminar o potássio adequadamente, ele se acumula no sangue e pode causar arritmias cardíacas graves”, alerta.



3. Infecção urinária pode causar danos aos rins?



Sim. Infecções urinárias não tratadas de maneira correta ou recorrentes podem chegar aos rins e causar pielonefrite, uma infecção mais grave. “Se essa condição se repete ou evolui sem tratamento, há risco de lesão permanente nos tecidos renais e até perda de função”, afirma o nefrologista.

Fique atento a sinais, como:

Febre

Dor lombar

Alterações na urina



4. Suplementos alimentares sobrecarregam os rins?



Depende. Quando usados com orientação médica, suplementos geralmente não oferecem riscos. O alerta, segundo o nefrologista, vale para o uso excessivo e desregulado de proteínas, creatina e multivitamínicos. “Quem tem predisposição a doenças renais deve ser ainda mais cauteloso. O consumo exagerado de proteína, por exemplo, aumenta a produção de ureia, o que exige mais esforço dos rins.”



5. Refrigerante pode causar pedra nos rins?

Sim, especialmente à base de cola. Essas bebidas contêm ácido fosfórico, substância associada à formação de cálculos renais. Além disso, o alto teor de açúcar e sódio contribui para a desidratação, fator que favorece o acúmulo de sais minerais nos rins. A substituição por água, com ou sem gás, é sempre a melhor escolha.