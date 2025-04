Importância do check-up renal: 10% da população sofre com doença nos rins

Os rins desempenham um papel fundamental no funcionamento do organismo, filtrando toxinas, equilibrando ae regulando substâncias essenciais no sangue. No entanto, ascostumam ser silenciosas e, quando os sintomas aparecem, o quadro já pode estar avançado. Dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) indicam que cerca de 10% da população mundial sofre com algum grau de doença renal, mas muitos desconhecem o problema.