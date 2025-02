Sociedade Brasileira de Hipertensão lança campanha para controle da pressão

O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, ficou iluminado, nessa quarta-feira (26) em vermelho e azul, reforçando a necessidade de conscientização sobre a hipertensão arterial e o impacto na saúde da população brasileira. A iniciativa marca um chamado estratégico a grandes empresas e setores da gestão da saúde pública para se tornarem aliadas no enfrentamento dessa doença silenciosa. A iluminação do monumento abre o calendário em preparação para o Dia Mundial da Adesão (World Adherence Day), marcado para 27 de março, movimento da World Heart Federation.

A hipertensão arterial é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares, responsáveis por 30% das mortes no Brasil. Estima-se que mais de 50 milhões de brasileiros entre 30 e 79 anos tenham pressão alta, mas cerca de 70% não conseguem manter o controle. Além das complicações já reconhecidas, como o infarto e o acidente vascular cerebral, recentes publicações alertam para o ressurgimento da hipertensão não tratada: a hipertensão maligna, condição em que os rins e coração são afetados ao mesmo tempo e de forma acelerada.

O principal motivo dessa nova descoberta, que é subdiagnosticada e apresenta alta mortalidade e morbidade, quando não tratada apropriadamente, é a falta de controle da pressão arterial, alerta a SBH.



A Aliança Onda tem como meta fazer com que 70% dos pacientes hipertensos brasileiros estejam com a pressão arterial controlada até 2030. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), se o Brasil alcançar 50% de controle, 365 mil mortes já seriam evitadas. “Precisamos de uma mobilização nacional para mudar esse cenário. Ao se juntar à Aliança Onda, as organizações não apenas contribuem para a qualidade de vida dos brasileiros, mas também exercem um importante papel social, promovendo a saúde cardiovascular no país e ajudando a salvar vidas”, afirma o Luis Cuadrado Martin, presidente da SBH.



A adesão e a persistência no tratamento podem reduzir os casos de insuficiência cardíaca em 53%; diminuir em 37% a ocorrência de infarto agudo do miocárdio; e evitar complicações por acidente vascular cerebral (AVC) em 81% das ocorrências, além de reduzir em 30% a mortalidade por todas as casas.