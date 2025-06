"Café fake": toxina pode estar associada a problemas nos rins e no fígado

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta semana, o recolhimento imediato de produtos de três marcas de pó para preparo de bebida sabor café após a detecção de ocratoxina A, uma substância tóxica associada a doenças graves, como lesões nos rins e câncer.

Os produtos, segundo a agência, apresentavam matéria-prima imprópria para o consumo humano.

Efeitos nocivos à saúde

A ocratoxina A é uma micotoxina, pertencente aos gêneros Aspergillus e Penicillium, produzida por fungos que também se proliferam em grãos e cereais armazenados sem o devido controle de umidade e higiene, segundo a Food And Drug Administration (FDA).

A substância é associada a danos renais e hepáticos (apesar da toxicidade nos rins ser maior, segundo toxicologistas) e com suspeita de causar câncer em animais, de acordo com artigo na Enciclopédia de Microbiologia de Alimentos. Além disso, já foi ligada a aumento do risco para o desenvolvimento de tumores no esôfago.

O que foi encontrado nos cafés?

Foram identificadas irregularidades em produtos das marcas Melissa, Pingo Preto e Oficial, todos com presença da toxina e ingredientes descritos de forma enganosa no rótulo. Segundo análises laboratoriais, os produtos continham cascas e resíduos de café descritos falsamente como "polpa" ou "café torrado e moído".

Além da contaminação química, esses itens descumpriram a legislação brasileira, que permite até 1% de impurezas naturais, como galhos e folhas, mas proíbe a adição de outros materiais ou sementes que não sejam grãos de café arábica, robusta ou canéfora.

Em nota oficial, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) recomendou que os consumidores suspendam imediatamente o consumo dos produtos afetados e busquem seus direitos conforme o Código de Defesa do Consumidor.

Como se proteger?