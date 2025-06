Veja quais são as marcas de ‘café fake’ proibidas pela Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização de três marcas de "café fake" depois de identificar substâncias impróprias para o consumo humano em seus produtos. A decisão foi publicada nesta segunda-feira (2/6) no Diário Oficial da União e tem como base análises conduzidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Segundo os testes laboratoriais, os produtos apresentavam contaminação por ocratoxina A, uma toxina potencialmente nociva aos rins, além de outras impurezas e matérias estranhas. As irregularidades levantaram preocupações sobre a segurança alimentar e a integridade do processo produtivo das empresas envolvidas.

As marcas envolvidas são:

Master Blends (CNPJ: 71.993.380/0001-50), com o produto "Pó para o preparo de bebida sabor café";

Melissa, da empresa D M Alimentos (CNPJ: 05.480.948/0001-05), com o "Pó para preparo de bebidas sabor café tradicional";

Pingo Preto, da Jurerê Caffe Comércio de Alimentos (CNPJ: 00.214.257/0001-46), com o "Pó para preparo de bebidas sabor café preto".



Além dos riscos à saúde, a Anvisa também apontou falhas nas práticas de fabricação, como deficiências na seleção das matérias-primas, nos controles de qualidade e na higiene durante o processamento. A presença de café arábica em grão cru, torrado inadequadamente, foi outro fator identificado, caracterizando uma qualidade inferior ao declarado nos rótulos.

A rotulagem dos produtos, segundo a empresa, também foi considerada enganosa. As embalagens informavam que os itens eram feitos com "polpa de café e café torrado e moído", mas o conteúdo real não condizia com o padrão exigido para produtos classificados como café.

A forma como os produtos eram apresentados, como "pó para preparo de bebida sabor café", também pode induzir o consumidor ao erro, mascarando a real natureza e qualidade da bebida.

Com a proibição, a Anvisa determina a retirada imediata dos produtos do mercado, intensificando a importância da vigilância e do controle sanitário no setor alimentício para garantir a segurança dos consumidores.

Mas o que é o "café fake"?

O chamado "café fake" consiste em uma bebida que imita o sabor do café de forma artificial e mistura impurezas ao levar em sua composição cascas, mucilagem, pau, pedra e palha, itens proibidos por lei para o consumo humano.

Esse produto representa um exemplo extremo de uma tendência que costuma ganhar força em períodos de alta nos preços dos alimentos, como o que estamos vivendo: a disseminação de itens que imitam mercadorias tradicionais, mas não têm a mesma composição.

A nova onda inclui uma variedade de itens, desde versões já conhecidas, como a bebida láctea que se assemelha ao iogurte, até lançamentos mais recentes, como o óleo misto - uma combinação de azeite com outros óleos vegetais - e o creme culinário, que se apresenta como alternativa ao creme de leite.

