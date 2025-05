Errata - Setor de laticínios amplia investimentos em higiene industrial

A matéria enviada anteriormente continha duas citações da ABIA, que, através da assessoria de imprensa, solicitou a remoção das citações. Segue a versão corrigida.

A indústria de laticínios no Brasil vem intensificando seus investimentos em higiene industrial após episódios de contaminação que colocaram a segurança alimentar em xeque. Casos como os surtos de listeriose registrados em 2023 aumentaram a vigilância sobre os processos de higienização na produção de leite e derivados. Um relatório da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), apresentou importantes avanços em 2024, com destaque para a execução de 46% da Agenda Regulatória, melhorias nos fluxos normativos e reconhecimento de duas normas com o Selo de Boas Práticas Regulatórias. O passivo de processos caiu 46%, e houve ganho de agilidade nas análises, com redução de prazos e do índice de indeferimentos.

Em resposta, as empresas passaram a adotar protocolos mais rigorosos de limpeza, recorrendo a ferramentas como escovas técnicas, desenvolvidas para alcançar superfícies complexas em tanques, tubulações e ordenhadeiras. "A higienização adequada é o pilar da segurança alimentar no setor de laticínios", afirma Jefferson Weinberger, consultor da área. Escovas com cerdas de nylon e design específico reduzem significativamente os riscos de contaminação cruzada.

Essas ferramentas são fabricadas com materiais resistentes a produtos químicos e altas temperaturas, atendendo não só às exigências da Anvisa, como também ao Regulamento Europeu EC 1935/2004, que regula materiais em contato com alimentos.

A crescente demanda por soluções de higiene impulsionou o setor de equipamentos industriais. Segundo o Relatório do Mercado de Máquinas 2024 da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), apresenta a evolução da indústria brasileira de máquinas e equipamentos, com dados analíticos, estatísticos e informativos, comparando, o desempenho do setor em 2024 com os anos de 2023 e 2013, este último marcado pelo melhor resultado histórico.

A fiscalização sobre Boas Práticas de Fabricação (BPF) também foi reforçada pela Anvisa, que exige o uso de ferramentas que não liberem partículas contaminantes. Isso impulsionou a busca por escovas certificadas que garantem eficiência sem comprometer os equipamentos.

Além disso, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento intensificou auditorias em laticínios para garantir a conformidade com normas internacionais. O Brasil, que exportou US$ 1,2 bilhão em laticínios em 2024, segundo o Boletim de Exportações Agropecuárias 2024 da Embrapa, enfrenta pressão global para manter padrões elevados de qualidade.

A sustentabilidade também avança como prioridade. Escovas duráveis, que substituem itens descartáveis, estão alinhadas às metas de redução de resíduos da Agenda 2030 das Nações Unidas. Fabricantes têm apostado em materiais recicláveis e designs que aumentam a vida útil das ferramentas, reduzindo o impacto ambiental da indústria.

"A integração de tecnologias como sistemas automatizados de limpeza combinados com escovas técnicas é o futuro da higiene industrial, unindo eficiência, segurança e sustentabilidade no setor de laticínios", destaca Jefferson Weinberger.

