Pacientes renais na Páscoa: como curtir os sabores sem riscos à saúde

A alimentação na Páscoa, tradicionalmente marcada pelo consumo de peixes e doces, pode ser um desafio para pacientes renais. É preciso equilibrar a celebração com cuidados específicos para evitar sobrecarga nos rins.



Alimentos como bacalhau, chocolate e embutidos podem trazer riscos devido ao excesso de sódio, potássio e fósforo – minerais que, quando consumidos sem orientação nutricional, podem causar retenção de líquidos e desequilíbrios cardiovasculares.

Os perigos escondidos no prato

Sódio: presente no bacalhau e sardinha, o excesso de sal eleva a pressão arterial e causa retenção de líquidos, sobrecarregando os rins e aumentando o risco de inchaço e problemas cardiovasculares.

Potássio: chocolates ao leite, castanhas e frutas secas contêm potássio. Quando os rins estão comprometidos, a dificuldade em eliminar esse mineral aumenta o risco de arritmias.



Fósforo: peixes, frutos do mar, embutidos, ingredientes industrializados utilizados em sobremesas, refrigerantes e temperos industrializados são fontes de fósforo, mineral que, quando consumido em quantidade elevada, enfraquece os ossos e endurece os vasos sanguíneos.



Como ter uma refeição segura?



Thays Mortaia, coordenadora de nutrição da DaVita Tratamento Renal, destaca cuidados e alternativas para uma dieta saudável e saborosa, sem abrir mão da celebração.

"Opte por peixes frescos grelhados, como tilápia, linguado ou pescada, temperados com ervas frescas e limão. Para quem não abre mão do bacalhau, é possível reduzir o teor de sódio com o processo de dessalga, que consiste em deixar o peixe de molho em água por 48 horas, trocando a água a cada 8 horas", explica a especialista.



Para acompanhamento, prefira arroz branco, cuscuz e vegetais com baixo teor de potássio. "Molhos e temperos caseiros, feitos com ervas frescas, alho, cebola, alecrim, tomilho, cebolinha e azeite, são sempre as melhores opções", recomenda Thays.



Para a sobremesa, a especialista alerta sobre o chocolate ao leite. "Uma boa alternativa é trocar o chocolate por mousse de frutas ou gelatina decorada com morangos", sugere. "Uma pequena porção de chocolate amargo 70% pode ser incluída."



A nutricionista também ressalta a importância de controlar as porções e a hidratação. "Pacientes em restrição hídrica devem evitar sopas e bebidas em excesso. Prefira pratos balanceados e converse com seu nutricionista para ajustes personalizados, de acordo com o estágio da doença e exames recentes", orienta.



A Páscoa não precisa ser sinônimo de privação. Com criatividade e orientação profissional, pacientes renais podem celebrar a data com segurança e prazer à mesa.



