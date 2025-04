Chocolate sem culpa: como aproveitar a Páscoa sem sair da dieta

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

A Páscoa chegou, trazendomomentos especiais em família, celebrações e, claro, muito chocolate. Com a expectativa de crescimento de até 12% nas vendas de ovos e doces este ano, segundo a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), as tentações estão por toda parte. Mas será que dá para aproveitar a data sem comprometer a alimentação? A resposta é sim!



Com algumas escolhas estratégicas, é possível saborear as delícias. O fundador do Emagrecentro, que atua em emagrecimento e estética corporal, Edson Ramuth, compartilha orientações para equilibrar o consumo e manter o bem-estar.





Escolha chocolates com maior teor de cacau



“Prefira ovos com 70% de cacau ou mais. Além de possuírem menos açúcar, eles são ricos em antioxidantes, que ajudam a reduzir a inflamação no corpo e são benéficos para a saúde do coração”, recomenda o profissional. O maior teor de cacau também proporciona mais saciedade, ajudando a controlar a vontade de comer doces.



Além da porcentagem, é importante verificar os ingredientes no rótulo. “Evite produtos que contenham gordura hidrogenada ou fracionada, pois esses ingredientes são prejudiciais à saúde. Itens de qualidade têm manteiga de cacau como principal fonte, garantindo melhor sabor e mais benefícios nutricionais”, explica Edson Ramuth. Essas versões mais industrializadas costumam ser mais baratas, mas comprometem tanto o sabor quanto os ganhos.





Prefira versões proteicas



Outra estratégia para um consumo mais equilibrado é optar por bombons proteicos ou adoçados com alternativas naturais, como stevia ou eritritol. “Essas versões possuem menor impacto glicêmico, ou seja, não causam picos de glicose no sangue que podem levar ao aumento de peso e não da fome logo depois”, relata Edson.



“Além disso, chocolates enriquecidos com whey protein podem ser boas alternativas para quem deseja manter a saciedade por mais tempo e ainda obter proveito para os músculos”, acrescenta o especialista.





Na hora da compra, uma dica é observar a ordem dos ingredientes. Se o açúcar for o primeiro item da lista, significa que ele está presente em maior quantidade, o que não é ideal.





Mantenha-se hidratado e ative o corpo



O consumo excessivo de doces pode causar inchaço e retenção de líquidos, então uma boa hidratação é necessária para minimizar esses efeitos. “Beba pelo menos dois litros de água ao longo do dia, pois isso ajuda a eliminar toxinas”, recomenda.



Outro ponto importante é movimentar-se. Praticar exercícios físicos ajuda a gastar as calorias extras e melhora o metabolismo. “Uma caminhada, um treino leve ou até mesmo alongamentos podem ser suficientes para equilibrar os excessos sem grandes impactos na saúde”, reforça Edson.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia