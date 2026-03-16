Suspeita de vazamento de gás interdita centro de saúde no Barreiro

Uma suspeita de vazamento de gás levou à interdição do Centro de Saúde Vila Pinho, na região do Barreiro, em Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (16/3). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h para atender a ocorrência na rua Otaviano de Carvalho, 174, no bairro Vila Pinho. Três viaturas foram enviadas ao local.

Segundo os militares, o possível vazamento de um gás inodoro, teria ocorrido no segundo andar do prédio, no setor de odontologia. Pessoas que estavam no local apresentaram mal-estar após possível contato ou aspiração da substância. O prédio foi isolado pelas equipes e a situação foi considerada controlada e estabilizada. Os bombeiros utilizam equipamentos de detecção de gases para tentar identificar o ponto exato do possível vazamento.

De acordo com o vereador Bruno Pedralva (PT), profissionais que chegaram para trabalhar na unidade apresentaram mal-estar, falta de ar e vômitos logo no início do expediente. Uma das trabalhadoras precisou ser encaminhada ao Hospital João XXIII e, segundo o parlamentar, está estável.

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Matéria em atualização