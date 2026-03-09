Assine
ACIDENTE

Vazamento de gás no Buritis resulta em ruas evacuadas e trânsito caótico

Um acidente na obra da distribuidora de gás Gasmig, que amplia a rede na região, causou transtorno aos moradores no Bairro Buritis, na capital mineira

Fernanda Santiago*
Fernanda Santiago*
09/03/2026 16:43

Um trator perfurou um tubo que leva gás as residências do Bairro Buritis, em Belo Horizonte. As autoridades foram acionadas e a situação já se encontra sob controle.
Um trator perfurou um tubo que leva gás as residências do Bairro Buritis, em Belo Horizonte. As autoridades foram acionadas e a situação já se encontra sob controle. crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press

Uma cortina de fumaça amarelada tomou a esquina entre as Ruas Paulo Diniz Carneiro e Georgia no Bairro Buritis, Região Oeste de Belo Horizonte (MG), por volta de 12h desta segunda-feira (9/3). Segundo trabalhadores da empresa Gasmig, um acidente aconteceu numa obra para ampliar a rede de gás da região. 

Um trator da empresa escavava o chão e bateu contra o tubo que leva o produto às residencias, causando um grande congestionamento de veículos e o corte temporário da distribuição de gás para prédios do Bairro.

 

Cerca de 2 metros do asfalto da Rua Paulo Diniz Carneiro foram abertos para dar acesso à tubulação e o local está sendo protegido por cones, o que já dificulta o trânsito. Moradores relataram que o cheiro forte tomou o ar das ruas ao redor, chegando a entrar nas casas. Contaram também que, no momento do acidente, os carros precisaram desviar também da nuvem de fumaça, que dificultava a visão, agravando o engarrafamento.

O Corpo de Bombeiros esteve no local mas, conforme a corporação, a própria equipe da fornecedora de gás conteve o vazamento, eliminando riscos. 

Segundo a moradora de um prédio residencial da rua Engenheiro Alberto Pontes, a quatro quarteirões de onde houve o vazamento, um técnico da Gasmig fechou o registro de gás no edifício dela e em outros da região. Alguns deles precisaram ser evacuados para evitar prejuízos à saúde dos residentes.

A empresa responsável pelo abastecimento foi procurada pela reportagem mas até o momento não deu retorno.

