FOGO

Incêndio de grandes proporções consome galpão no Rio de Janeiro

Fumaça preta encobre a Avenida Brasil e diminui a visibilidade. Motoristas fugiram pela contramão

09/03/2026 10:47 - atualizado em 09/03/2026 11:00

Fumaça preta toma a Avenida Brasil após incêndio em galpão em Ramos; vídeo
Fumaça preta toma a Avenida Brasil após incêndio em galpão em Ramos; vídeo crédito: Tupi

Um galpão pegou fogo na manhã desta segunda-feira (9/3) no bairro de Ramos, Zona Norte do Rio. As chamas se concentram no último andar do estabelecimento e na área dos fundos, enquanto uma densa coluna de fumaça preta toma conta da região.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou ao local pela pista lateral da Avenida Brasil, sentido Centro, por volta das 7h. A fumaça gerada pelo incêndio encobre completamente a avenida, sobretudo no sentido Centro da cidade, reduzindo a visibilidade.

Veja imagens:

Segundo o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio), "motoristas que trafegam pela região, principalmente pela Avenida Brasil, devem redobrar a atenção".

Motoristas fogem pela contramão

O cenário de caos no trânsito levou motoristas que passavam por um viaduto próximo a retroceder na contramão para escapar da cortina de fumaça que bloqueava a via. Até o momento, não há registro de feridos nem informação sobre a causa do incêndio.

A ocorrência faz parte de uma série de incêndios registrados no Rio de Janeiro nesta segunda-feira.

