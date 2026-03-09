Incêndio de grandes proporções consome galpão no Rio de Janeiro

Um galpão pegou fogo na manhã desta segunda-feira (9/3) no bairro de Ramos, Zona Norte do Rio. As chamas se concentram no último andar do estabelecimento e na área dos fundos, enquanto uma densa coluna de fumaça preta toma conta da região.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou ao local pela pista lateral da Avenida Brasil, sentido Centro, por volta das 7h. A fumaça gerada pelo incêndio encobre completamente a avenida, sobretudo no sentido Centro da cidade, reduzindo a visibilidade.

Veja imagens:

INCÊNDIO EM IMÓVEL COMERCIAL | RAMOS Atenção, motoristas! Redobrem a atenção ao passar pela Avenida Brasil, na altura de Ramos. Um incêndio em um galpão, na Rua Bittencourt Sampaio, prejudica a visibilidade na via. Uma faixa está ocupada para o trabalho do Corpo de Bombeiros. pic.twitter.com/qPWNBHrBDH — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) March 9, 2026

Segundo o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio), "motoristas que trafegam pela região, principalmente pela Avenida Brasil, devem redobrar a atenção".

Motoristas fogem pela contramão

O cenário de caos no trânsito levou motoristas que passavam por um viaduto próximo a retroceder na contramão para escapar da cortina de fumaça que bloqueava a via. Até o momento, não há registro de feridos nem informação sobre a causa do incêndio.

A ocorrência faz parte de uma série de incêndios registrados no Rio de Janeiro nesta segunda-feira.