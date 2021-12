Desabamento em BH: bombeiros são acionados após vazamento de gás no local

Bombeiros são acionados após vazamento de gás no local do desabamento (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) Após o desabamento que matou um bebê e um homem no bairro Jaqueline , Região Norte de Belo Horizonte, na madrugada desta terça-feira (7/12), foi confirmado um vazamento de gás no local. O 3º Batalhão de Bombeiros Militar foi acionado e retornou ao local. No momento, uma perícia cautelosa está sendo realizada para evitar um novo acidente.





“Os militares ainda estão no local e aguardam uma equipe técnica para saber qual o tipo de gás no ambiente. Embora a estrutura esteja colapsada, há espaçamento e boa circulação de ar”, declarou a corporação ao Estado de Minas.





Um maquinário adequado será enviado após a perícia para retirar o botijão do local, que ocorrerá quando o gás estiver dissipado.

Desabamento

O Corpo de Bombeiros ainda apura as causas do desabamento, que ocorreu por volta das 2h45. Um dos prédios tinha quatro andares e o outro, três. Além das duas vítimas fatais, pelo menos outras três pessoas foram atingidas pelos escombros e ficaram feridas, uma delas a mãe do bebê.



No momento do desabamento não havia registro de chuvas, de acordo com a Defesa Civil. O imóvel não tinha registro de riscos estruturais.