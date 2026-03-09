Assine
NORTE DE MINAS

Morte de criança de oito meses é investigada em Montes Claros

Mesmo com necrópsia apontando morte causada por choque elétrico, Polícia Civil continuará investigando as circunstâncias do óbito

LR
Luiz Ribeiro
LR
Luiz Ribeiro
Repórter
09/03/2026 15:48

Criança de oito meses foi levada para o Hospital de Pronto Socorro Alpheu de Quadros
Bebê foi levado para o Hospital de Pronto Socorro Alpheu de Quadros, em Montes Claros, mas não resistiu crédito: Prefeitura de Montes Claros/divulgaçao

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) iniciou investigação sobre a morte de uma criança de oito meses ocorrida em Montes Claros, no Norte de Minas. O bebê foi encaminhado para atendimento no Hospital de Pronto Socorro Municipal Alpheu de Quadros, na tarde do último sábado (7/3), mas não resistiu.

A equipe médica do pronto socorro realizou as manobras de reanimação e constataram que a criança veio a óbito.

Inicialmente, os pais apresentaram versões diferentes sobre o que teria ocorrido com o bebê, entre as quais engasgo e possível contato com fiação elétrica dentro da residência. Foi levantada a suspeita de que a criança poderia ter sido vítima de algum tipo de violência.

Por isso, a Polícia Militar foi acionada e o corpo da criança foi encaminhado à necrópsia no Instituto Médico Legal (IML) de Montes Claros.

Nesta segunda-feira (9/3), por meio de nota, a Polícia Civil afirma que o exame de necrópsia constatou que a morte da criança foi causada por choque elétrico (eletroplessão).

“Durante o exame, verificou-se que a descarga elétrica teria entrado pela mão da vítima e saído pela região do ombro, onde foi identificada lesão compatível com o ponto de saída da corrente elétrica”, diz o comunicado.

A Policia Civil informou ainda que foi descartada a possibilidade de a criança ter sofrido violência sexual.  Diante das informações fornecidas pelo médico legista, os pais foram ouvidos e liberados.

Contudo, a PC anunciou que “as investigações continuam, a fim de esclarecer completamente as circunstâncias do fato”.

