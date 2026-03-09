Assine
VIOLÊNCIA NA CAPITAL

BH: professor de dança é morto com facada no pescoço no Jardim Alvorada

Vizinhos teriam visto um homem saindo da casa da vítima, que também era diretor artístico, com uma televisão. Crime ocorreu nesta segunda (9/3)

AP
Alice Pimenta*
Repórter
09/03/2026 15:25

Diretor artístico e professor de dança é morto em BH
Luís Carlos dos Reis, de 56 anos, foi assassinado na madrugada desta segunda-feira (9/3); Polícia Civil investiga o crime crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem foi morto com uma facada no pescoço no Bairro Jardim Alvorada, na Região da Pampulha em Belo Horizonte, na madrugada desta segunda-feira (9/3). Luís Carlos dos Reis, de 56 anos, era diretor artístico e professor de dança.

Segundo informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), uma vizinha viu alguém saindo da casa da vítima com uma televisão e alertou uma sobrinha de Luís Carlos, que entrou na casa e encontrou o corpo. A PM foi chamada por volta das 5h30. 

A Polícia Civil investiga o caso e afirmou que a perícia compareceu ao local quando foi acionada para realizar a coleta de vestígios e informações. Até o momento, ninguém foi preso.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para exames de necropsia. 

* Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

