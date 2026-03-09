Jovem de 18 anos é morto ao tentar defender sogra de ex no Vale do Rio Doce

Um jovem de 18 anos foi morto a facadas ao tentar defender a sogra de um ataque na tarde desse domingo (8/3), no bairro Altinópolis, em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce.

Segundo a Polícia Militar, um homem de 51 anos invadiu a casa da ex-companheira, de 35 anos, armado com um pedaço de madeira. Durante a invasão, ele tentou agredir a filha da mulher e, ao ser impedido, passou a atacar a ex.

A jovem pediu ajuda ao namorado, de 18 anos, que estava em outro cômodo da casa. Quando o rapaz apareceu, o suspeito sacou uma faca que carregava na cintura e desferiu um golpe no peito do jovem.

O jovem ainda tentou correr alguns metros, mas caiu desacordado. Em seguida, o homem voltou a atacar a ex-companheira, que foi atingida no braço e no peito esquerdo. Durante a agressão, os dois entraram em luta corporal e a mulher conseguiu tomar a faca do suspeito.

Moradores conseguiram conter o agressor até a chegada da Polícia Militar. Durante a abordagem, ele ainda pegou uma chave de fenda e ameaçou ferir o próprio peito, mas foi desarmado pelos policiais. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou a morte do jovem. A mulher ferida foi socorrida e encaminhada ao pronto-socorro, onde permaneceu em observação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A perícia da Polícia Civil recolheu a faca utilizada no crime. O suspeito recebeu atendimento médico e foi conduzido à delegacia. De acordo com a polícia, o homem afirmou que não pretendia matar o jovem, mas disse que tinha a intenção de matar a ex-companheira por não aceitar o fim do relacionamento. O caso foi registrado como homicídio consumado e tentativa de feminicídio.