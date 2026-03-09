Assine
overlay
Início Gerais
CRIME NA CAPITAL

PM prende suspeito de sequestro em BH e encontra 16 pneus de origem incerta

Rastreamento do celular da vítima levou os policiais à residência do suspeito, onde foram apreendidos 16 pneus completos sem comprovação de origem

Publicidade
Carregando...
QU
Quéren Hapuque
QU
Quéren Hapuque
Repórter
09/03/2026 11:14

compartilhe

SIGA
x
Após a ação, a vítima foi deixada em uma avenida, sem o celular
Após a ação, a vítima foi deixada em uma avenida, sem o celular crédito: Reprodução/PMMG

Um homem de 30 anos foi preso na noite desse sábado (7/3), no bairro Estoril, na Região Oeste de Belo Horizonte, pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) após sequestrar uma vítima. Os militares ainda apreenderam 16 pneus em sua residência.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Segundo a PM, a vítima de 24 anos foi sequestrada em sua própria casa e levada para um cativeiro no Aglomerado da Ventosa, onde permaneceu por cerca de cinco horas sob ameaças e agressões físicas. Durante esse período, os sequestradores fizeram várias ligações para familiares da vítima, exigindo pagamento de resgate. Após a ação, a vítima foi deixada em uma avenida, sem o celular.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O rastreamento do aparelho permitiu que os policiais chegassem até a residência do suspeito, onde um dos autores foi reconhecido. Durante as buscas, foram localizados 16 pneus completos montados, sem que o homem apresentasse justificativa de origem para o material. A ocorrência foi registrada e encerrada na Delegacia de Polícia Civil do Barreiro.

Tópicos relacionados:

bh minas-gerais policia-militar sequestro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay