PM prende suspeito de sequestro em BH e encontra 16 pneus de origem incerta

Um homem de 30 anos foi preso na noite desse sábado (7/3), no bairro Estoril, na Região Oeste de Belo Horizonte, pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) após sequestrar uma vítima. Os militares ainda apreenderam 16 pneus em sua residência.

Segundo a PM, a vítima de 24 anos foi sequestrada em sua própria casa e levada para um cativeiro no Aglomerado da Ventosa, onde permaneceu por cerca de cinco horas sob ameaças e agressões físicas. Durante esse período, os sequestradores fizeram várias ligações para familiares da vítima, exigindo pagamento de resgate. Após a ação, a vítima foi deixada em uma avenida, sem o celular.

O rastreamento do aparelho permitiu que os policiais chegassem até a residência do suspeito, onde um dos autores foi reconhecido. Durante as buscas, foram localizados 16 pneus completos montados, sem que o homem apresentasse justificativa de origem para o material. A ocorrência foi registrada e encerrada na Delegacia de Polícia Civil do Barreiro.