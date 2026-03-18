Incêndio assusta moradores de prédio em Montes Claros

Os moradores de um prédio de Montes Claros, no Norte de Minas, passaram por um susto no início da tarde desta quarta-feira (18/1), diante de incêndio na edificação, que tem 12 andares. O fato ocorreu no Edifício Milão, localizado na Avenida Mestra Fininha, Bairro Cândida Câmara, região de classe média da cidade.

Apesar do susto, não houve vítimas. O princípio de incêndio ocorreu em um quadro de distribuição de energia, na garagem do prédio. O fogo foi controlado rapidamente, sem provocar maiores danos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado. Mas, quando os militares chegaram ao local, as chamas já haviam sido controladas.

Conforme o tenente Otávio Costa, do Corpo de Bombeiros, os moradores perceberam fumaça saindo pelas janelas laterais da garagem do prédio. Imediatamente, eles usaram extintores e debelaram o fogo.

Desta forma, informou o militar, não foi verificada nenhuma situação de pânico ou correria, sem a necessidade de evacuação do edifício. A única consequência para os moradores foi a suspensão temporária do fornecimento de energia.

Alerta aos moradores

O tenente Otávio Costa ressalta a importância dos cuidados com a segurança e a prevenção contra incêndios nos edifícios. “É importante sempre manter as manutenções prediais em dia, principalmente, das instalações elétricas”, disse.

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Ele chama atenção dos moradores dos prédios sobre como devem agir em casos de princípios de incêndio. “Diante do sinal de fogo ou fumaça, sempre que possível, as pessoas devem acionar os bombeiros por meio do (telefone de emergência) 193”, recomenda o militar.