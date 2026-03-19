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FALTA DE HUMANIDADE

Vídeo mostra homem furtando carteira de motorista morto em acidente em MG

Caso ocorreu depois da colisão com quatro veículos que deixou um morto e três feridos em Montes Claros, no Norte do estado

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Wellington Barbosa
LR
Luiz Ribeiro
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
LR
Luiz Ribeiro
Repórter
19/03/2026 10:17

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Um homem, vestindo camisa preta, se aproximou das ferragens. Ele observa a estrutura destruída e, em seguida, retira a carteira do caminhoneiro
Um homem, vestindo camisa preta, se aproximou das ferragens. Ele observa a estrutura destruída e, em seguida, retira a carteira do caminhoneiro crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um vídeo registrou o momento em que um homem furtou a carteira de um caminhoneiro que morreu em um grave acidente na tarde dessa quarta-feira (18/3), na MGC-135, em Montes Claros (MG), no Norte do estado.

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O acidente envolveu quatro veículos e aconteceu próximo ao viaduto do entroncamento viário da cidade, na saída para Bocaiuva. Além da morte do motorista da carreta, pelo menos três pessoas ficaram feridas.

Depois do resgate da vítima, um homem, vestindo camisa preta, se aproximou das ferragens. Ele observa a estrutura destruída e, em seguida, retira a carteira do caminhoneiro em meio ao metal retorcido. Depois, deixa o local.

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Um caminhão carregado de cimento, que teria perdido os freios na descida do viaduto, saiu desgovernado no sentido Bocaiuva/Montes Claros, entrou pela contramão e atingiu outros três veículos que seguiam em sentido contrário: outro caminhão, uma Fiat Strada e um Corsa.

Após o choque com os outros veículos, o caminhão carregado de cimento tombou e ainda bateu em uma árvore. O motorista do caminhão, de 52 anos, morreu na hora, e a carga de cimento derramou na lateral da pista. A carga seguia de Vespasiano (Região Metropolitana de Belo Horizonte) para a Bahia, estado onde nasceu o motorista que perdeu a vida na tragédia.

As vítimas com ferimentos foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pela concessionária da rodovia (Ecovias Norte de Minas), sendo encaminhadas para hospitais de Montes Claros.

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A Polícia Militar Rodoviária compareceu ao local do acidente, situado entre a Vila Telma e a Vila Sion, e registrou a ocorrência. O trânsito foi interrompido parcialmente no trecho, com os motoristas sendo orientados pelos policiais militares. A concessionária da rodovia providenciou a remoção dos veículos envolvidos no sinistro e a limpeza da pista.

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