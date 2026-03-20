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ACIDENTE

Vídeo: carreta desgovernada atinge imóvel em João Pinheiro

Imagens feitas por uma testemunha mostram que antes de bater, a carreta quase acertou um carro

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Vinicius Lemos - Especial para o EM
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Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
20/03/2026 20:13 - atualizado em 20/03/2026 20:20

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Vídeo: carreta desgovernada atinge imóvel em João Pinheiro
Vídeo: carreta desgovernada atinge imóvel em João Pinheiro, Região Nordeste de Minas crédito: ReproduÃ§Ã£o/redes sociais

Em João Pinheiro, Região Nordeste de Minas, uma carreta desceu a avenida José Rabelo de Souza e atingiu o estacionamento de um restaurante, na noite dessa quinta-feira (19/3). As imagens feitas por uma testemunha mostram que antes de bater, a carreta quase acertou um carro.

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O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foi acionado e isolou a área devido ao risco estrutural. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.

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Após o atendimento, o local permaneceu interditado para a avaliação de um engenheiro civil, que deve avaliar as condições do prédio e a forma segura de retirada da carreta.

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As causas do acidente ainda serão investigadas.

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