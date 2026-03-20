Vídeo: carreta desgovernada atinge imóvel em João Pinheiro

Em João Pinheiro, Região Nordeste de Minas, uma carreta desceu a avenida José Rabelo de Souza e atingiu o estacionamento de um restaurante, na noite dessa quinta-feira (19/3). As imagens feitas por uma testemunha mostram que antes de bater, a carreta quase acertou um carro.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foi acionado e isolou a área devido ao risco estrutural. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.

Após o atendimento, o local permaneceu interditado para a avaliação de um engenheiro civil, que deve avaliar as condições do prédio e a forma segura de retirada da carreta.



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As causas do acidente ainda serão investigadas.