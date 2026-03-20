Homem tenta matar vizinho em BH após descobrir que ele não acredita em Deus

Uma noite de bate-papo e bebedeira no Hotel Living, edifício residencial do Bairro Sion, na Região Centro-Sul da capital, quase terminou em morte. Por volta de 1h da madrugada, a vítima, um homem de 58 anos, contou para o vizinho que não acreditava em Deus. Inconformado, o suspeito, de 50 anos, discordou e ali começou uma discussão religiosa. O agressor disparou tiros e tentou esfaquear a vítima que se defendeu com uma cadeirada.

Segundo a Polícia Militar (PMMG), o suspeito afirmou que a razão da revolta foi motivada pelo deboche do vizinho sobre sua crença e palavrões que ele teria dito durante a discussão. Ainda segundo a polícia, várias pessoas consumiam bebidas alcoólicas no momento e os dois estavam visivelmente embriagados.

Um terceiro morador, de 56 anos, tentou impedir os ataques mas não conseguiu. Ele fechou uma das portas de vidro do salão prendendo o agressor do lado de fora, mas com um golpe, o homem quebrou a porta, ferindo-se, e entrou.

Percebendo que não conseguiria contê-lo, o terceiro vizinho pediu que o porteiro chamasse a polícia. Chegando no local os militares viram o suspeito fugindo em uma Saveiro branca. Ele parou do outro lado da rua e disparou mais um tiro, dessa vez, em direção a portaria do prédio. Segundo o agressor, depois da discussão ele teria subido ao seu apartamento para buscar as chaves do carro. Ao passar pela garagem a vítima teria novamente o xingado, e isso teria motivado o disparo.

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O suspeito foi visto na Savassi e em seguida abordado e preso em flagrante na Avenida Bias Fortes. Ele portava uma pistola Taurus carregada, uma faca, dois carregadores e munições.