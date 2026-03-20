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AGRESSIVIDADE

Homem leva golpes de facão na cabeça e dirige até o hospital em Tiros

Suspeito foi preso e confessou ter usado facão durante briga, segundo a PM. Vítima está em estado grave

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
20/03/2026 08:29

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O homem foi preso em flagrante por tentativa de homicídio no interior de Minas
O homem foi preso em flagrante por tentativa de homicídio no interior de Minas crédito: Flickr/Reprodução

Um homem de 45 anos ficou gravemente ferido ao ser esfaqueado durante uma discussão na noite dessa quinta-feira (19/3), em Tiros (MG), no Alto Paranaíba. O caso foi registrado como tentativa de homicídio pela Polícia Militar.

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De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi dirigindo até o pronto-socorro, e lá constataram lesões graves na região do crânio e do tórax, provocadas pelo facão. Ele também apresentava sangramento ativo e quadro considerado grave.

Ainda conforme o registro, o homem relatou aos militares que estava em via pública quando iniciou uma discussão com um homem de 27 anos. Durante o desentendimento, a vítima sacou o facão, mas ao reconhecer o suspeito, soltou-o no chão. Momento em que o autor pegou a arma branca e desferiu vários golpes, atingindo principalmente a região craniana e dorsal da vítima.

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Durante relato aos militares no pronto-socorro, a vítima sofreu agravamento do quadro clínico, com duas paradas cardiorrespiratórias, sendo posteriormente transferida em estado grave para um hospital em Patos de Minas (MG).

Depois de buscas, os policiais localizaram o suspeito, que confessou o crime. Ele afirmou ter utilizado o facão e disse que a motivação estaria relacionada a um desentendimento de trânsito.

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O homem foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado ao hospital municipal para avaliação médica. Em seguida, ele foi levado à delegacia, onde ficou à disposição da Justiça.

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