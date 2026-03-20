Guarda municipal é preso suspeito de tentar atear fogo na ex em BH
O homem foi encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), onde o caso foi registrado
Um guarda civil municipal de 46 anos foi detido na noite dessa quinta-feira (19/3), no bairro Caiçara, na Região Noroeste de Belo Horizonte. O guarda é suspeito de tentar atear fogo na ex-companheira. O caso será investigado pela Polícia Civil.
Segundo a Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte (GCMBH), a ocorrência foi atendida pelo Grupamento Especializado de Proteção à Mulher após a vítima acionar a Polícia Militar. Ela relatou que o ex-companheiro, que estava de folga, teria jogado gasolina em seu corpo e feito ameaças.
Após tomar conhecimento do caso, a corporação iniciou buscas e localizou o suspeito no bairro Jonas Veiga. Ele foi detido e encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), onde a ocorrência foi registrada. A reportagem procurou a Policia Civil e aguarda retorno.