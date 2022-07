Vídeo: guardas municipais de BH são afastados após agressão violenta

Segundo a PM, agentes da Guarda Municipal faziam ronda preventiva durante a madrugada em uma viatura, quando se depararam com uma moto transitando com a placa dobrada (foto: Câmera de monitoramento/Reprodução)

Três guardas municipais de Belo Horizonte foram afastados após agredirem violentamente um motociclista no dia 3 de julho na Rua Pouso Alegre, Bairro Floresta, Região Leste da capital mineira.

A informação foi divulgada ao Estado de Minas nesta segunda-feira (11/7) pela assessoria da Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção (SMSP).

Segundo registrado pela Polícia Militar, agentes da Guarda Municipal faziam ronda preventiva durante a madrugada em uma viatura, quando se depararam com uma moto transitando com a placa dobrada pela Avenida Gustavo da Silveira, no Bairro Horto.





Ainda conforme as autoridades policiais, os guardas municipais sinalizaram para que o veículo parasse, mas o condutor fugiu em alta velocidade, avançando, inclusive, o sinal vermelho.

Na esquina entre as ruas Itajubá e Pouso Alegre, já no Bairro Floresta, o condutor perdeu o controle da direção e caiu, sendo abordado pelos guardas municipais.

Ele não sofreu ferimentos e alegou que tinha fugido da abordagem por ser inabilitado, ocasião em que recebeu voz de prisão.

Conforme imagens de uma câmera de segurança que a reportagem teve acesso, dois agentes – após fecharem o motociclista – saem de um carro e vão em direção à vítima, que também desce da moto.

Em seguida – mesmo sem reagir com violência diante da abordagem –, ele é agredido com socos e chutes pelos agentes.

Em nota, o comando da Guarda Municipal qualifica o fato como “extremamente grave”.

“Foi instaurado um procedimento administrativo disciplinar que poderá culminar, inclusive, na demissão dos investigados”, pondera o órgão.

“Será conduzida uma apuração rigorosa dos fatos. As imagens evidenciam uma conduta intensamente repudiada por todos nós", comenta o comandante Rodrigo Sérgio Prates, ao Estado de Minas.