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ACIDENTE GRAVE

Acidente entre carretas deixa dois mortos e interdita a BR-251, em Salinas

Batida aconteceu na BR-251, na altura do km 271, em Salinas (MG), no Norte do estado, na tarde desta sexta-feira (20/3)

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Repórter
20/03/2026 21:50

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Carreta bitrem pegou fogo após colisão
Carreta bitrem pegou fogo após colisão crédito: CBMMG

Um grave acidente na tarde desta sexta-feira (20/3) deixou duas pessoas mortas na BR-251, na altura do km 271, em Salinas (MG), no Norte do estado. 

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De acordo com as primeiras informações, a colisão envolveu uma carreta bitrem e um caminhão. Com o impacto, uma das vítimas ficou presa às ferragens e acabou carbonizada. Outra pessoa foi atropelada no local e também morreu. 

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Uma terceira vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Salinas. Até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde.

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Por causa do acidente, a rodovia ficou completamente interditada nos dois sentidos, provocando retenções no trecho. As causas da colisão ainda serão apuradas. 

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