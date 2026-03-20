Assine
overlay
Início Gerais
CAOS

Manhã chuvosa tem acidentes e trânsito lento na BR-381, na Grande BH

Colisão e capotamento foram registrados em sequência na saída da rodovia; pista molhada exige atenção

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
20/03/2026 07:59

compartilhe

SIGA
x
Em ambos os casos, é possível observar que o asfalto estava bastante molhado no momento dos acidentes
Em ambos os casos, é possível observar que o asfalto estava bastante molhado no momento dos acidentes crédito: Redes Sociais/Reprodução

Dois acidentes foram registrados na manhã desta sexta-feira (20/3), na saída da BR-381, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O primeiro foi uma saída de pista envolvendo um carro que chegou a bater em uma carreta na curva do posto Beija-Flor, em Sabará (MG), trecho conhecido pelos constantes alagamentos. Cerca de 10 quilômetros depois, na altura do posto Ravena, um veículo capotou.

Em ambos os casos, o asfalto estava bastante molhado no momento dos acidentes. Segundo a concessionária Nova 381, equipes foram mobilizadas para atender as duas ocorrências.

Leia Mais

O trânsito está congestionado em ambos os sentidos da rodovia. De acordo com o Google Maps, o reflexo chega até o Bairro Bom Destino, em Santa Luzia (MG), para quem está rumo Vitória (ES).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Motoristas devem redobrar a atenção ao trafegar pela região. Conforme a Defesa Civil de Belo Horizonte, a previsão para esta sexta-feira é de céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva a qualquer hora, além de raios e rajadas de vento ocasionais.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito br-381 grande-bh

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay