Manhã chuvosa tem acidentes e trânsito lento na BR-381, na Grande BH

Dois acidentes foram registrados na manhã desta sexta-feira (20/3), na saída da BR-381, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O primeiro foi uma saída de pista envolvendo um carro que chegou a bater em uma carreta na curva do posto Beija-Flor, em Sabará (MG), trecho conhecido pelos constantes alagamentos. Cerca de 10 quilômetros depois, na altura do posto Ravena, um veículo capotou.

Em ambos os casos, o asfalto estava bastante molhado no momento dos acidentes. Segundo a concessionária Nova 381, equipes foram mobilizadas para atender as duas ocorrências.

O trânsito está congestionado em ambos os sentidos da rodovia. De acordo com o Google Maps, o reflexo chega até o Bairro Bom Destino, em Santa Luzia (MG), para quem está rumo Vitória (ES).

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Motoristas devem redobrar a atenção ao trafegar pela região. Conforme a Defesa Civil de Belo Horizonte, a previsão para esta sexta-feira é de céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva a qualquer hora, além de raios e rajadas de vento ocasionais.