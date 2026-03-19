Interdição na BR-381 passa de 40 horas depois de derramamento químico em MG

A interdição na BR-381, em Camanducaia (MG), no Sul do estado, ultrapassa 40 horas na manhã desta quinta-feira (19/3). O bloqueio foi causado por um derramamento de carga química ocorrido na tarde de terça-feira (17/3).

Segundo a concessionária Arteris Fernão Dias, o tráfego no sentido Belo Horizonte está sendo desviado, com a pista operando em mão dupla. Na quarta-feira (18/3), o congestionamento chegou a 19 quilômetros. Ainda não há previsão de liberação da via.

O acidente ocorreu por volta das 17h30, no KM 921. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um caminhão que transportava dioctil ftalato, substância utilizada na produção de plásticos, apresentou falha na amarração da carga, provocando o espalhamento do material sobre a pista.

O produto ficou disperso na rodovia, gerando risco aos motoristas. A concessionária adotou medidas iniciais de contenção e acionou uma empresa especializada em gestão ambiental para atuar no local.

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Apesar da gravidade da ocorrência, não houve registro de feridos.