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MG: jaguatirica é capturada em propriedade rural às margens da BR-381

Animal foi levado para uma área de mata pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Em Esmeraldas, na Grande BH, a busca pela onça continua

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Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
17/03/2026 22:29

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Uma jaguatirica que estava em uma propriedade rural em Bom Jesus do Amparo, na Região Central do estado, foi capturada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG)
Uma jaguatirica que estava em uma propriedade rural em Bom Jesus do Amparo, na Região Central do estado, foi capturada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Uma jaguatirica que estava em uma propriedade rural em Bom Jesus do Amparo, na Região Central de Minas Gerais, foi capturada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) nesta terça-feira (17/3). A corporação informou que soltou o animal em uma área de mata, longe de residências. Em Esmeraldas, na Grande BH, as buscas por uma onça que circulava em telhados continuam.

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O CBMMG foi acionado para atender a ocorrência na propriedade rural, situada às margens da BR-381, por volta das 6h37 desta terça-feira. Segundo os bombeiros, o animal silvestre estava acuado dentro de um pequeno quarto de rações. No cômodo, havia também um gato, que foi morto pela jaguatirica.

Para capturar o animal, os bombeiros colocaram uma caixa de metal de transporte na porta do quarto. Em poucos minutos, a jaguatirica entrou espontaneamente na caixa. O CBMMG informou que a guarnição realizou uma inspeção no animal e não encontrou lesões. 

Em seguida, a jaguatirica foi solta na mata. 

Onça no telhado

Em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, outro animal silvestre foi avistado entre residências. A onça foi vista circulando nos telhados das casas na manhã desta segunda-feira (16/3). 

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Conforme atualização emitida pelo CBMMG às 20h desta terça-feira (17/3), a onça não havia sido capturada ainda. 

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