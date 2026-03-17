Mestres de plantas medicinais são destaque em estreia no Cine Santa Tereza

O Cine Santa Tereza, em Belo Horizonte, será palco, nesta quinta-feira (19/3), da exibição única e gratuita do documentário “Mestres raizeiros”, da jornalista e cineasta mineira Dandara Andrade. O curta retrata mestres e mestras raizeiros de Esmeraldas, na Grande BH, conhecida como “capital mineira das plantas medicinais”. O filme foi selecionado para exibição na 5ª edição do All That Moves International Film Festival, que acontece em São Paulo no mês de abril.
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Os conhecimentos da fitoterapia, oriundos da conexão de povos tradicionais com a natureza e transmitidos, principalmente, pela oralidade, são amplamente estudados pela ciência, embora ainda estejam incluídos timidamente no Sistema Único de Saúde (SUS). Contudo, conforme explica Dandara, a subutilização desses saberes na medicina tradicional, aliada à falta de políticas públicas de reconhecimento, tem ameaçado a continuidade dessa tradição.
A documentarista, nascida em Esmeraldas, conta que cresceu vendo saberes populares, compartilhados entre os moradores da cidade, sendo marginalizados devido à falta de atenção do poder público e ao preconceito – apesar do impacto na economia local e na geração de empregos.
“No caso de Mestres raizeiros, além de dar voz à sabedoria incalculável de uma gente tão simples, quero chamar atenção para o fato de que ali há uma potência de geração de emprego, renda e saúde pouco explorada. Uma potência que poderia fazer com que a cidade e a população vivessem muito melhor, mas não recebe investimento, incentivo, reconhecimento”, conta.
As tradições invisibilizadas da cidade já foram inspiração para a cineasta em seu primeiro filme, lançado em 2016. “Congado.doc – do Rosário à Coroa” retrata as festividades do Congado, festa de sincretismo religioso que mistura tradições africanas com o catolicismo.
Agora, com Mestres raizeiros, Dandara pretende não apenas continuar mostrando os orgulhos de Esmeraldas, mas também abrir um debate sobre a ausência de reconhecimento dos saberes tradicionais e sobre o potencial da fitoterapia na saúde pública brasileira.
Serviço
“Mestre raizeiros”, de Dandara Andrade Exibição única e gratuita, quinta-feira (19/3), às 19h Cine Santa Tereza (Rua Estrela do Sul, 89 - Bairro Santa Tereza) Ingressos podem ser retirados gratuitamente pela plataforma Sympla ou na bilheteria do cinema 30 minutos antes da sessão
Ficha técnica
Sinopse: A sabedoria tradicional de raizeiros e raizeiras de um pequeno povoado de Esmeraldas/MG transformou a cidade na “capital mineira das plantas medicinais”. Um conhecimento que surgiu nos berços das famílias em prol da saúde da comunidade hoje gera renda e emprego, mas ainda aguarda o devido reconhecimento do poder da fitoterapia.
Direção, roteiro e produção executiva: Dandara Andrade Fotografia: Dandara Andrade e Edson Campolina Edição e finalização: Edson Campolina Assistência de produção, making of e maquiagem: Daniella Souza Trilha Sonora: A Força da Floresta – Casa Hairá – compositores Luana e Pepê Soares A Sagrada Medicina – Dupla Caipira de Reggae Design e comunicação: Bianca Victória Libras, legendas em inglês e espanhol: ETC Filmes