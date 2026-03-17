Mestres de plantas medicinais são destaque em estreia no Cine Santa Tereza

Os conhecimentos da fitoterapia, oriundos da conexão de povos tradicionais com a natureza e transmitidos, principalmente, pela oralidade, são amplamente estudados pela ciência, embora ainda estejam incluídos timidamente no Sistema Único de Saúde (SUS). Contudo, conforme explica Dandara, a subutilização desses saberes na medicina tradicional, aliada à falta de políticas públicas de reconhecimento, tem ameaçado a continuidade dessa tradição.

A documentarista, nascida em Esmeraldas, conta que cresceu vendo saberes populares, compartilhados entre os moradores da cidade, sendo marginalizados devido à falta de atenção do poder público e ao preconceito – apesar do impacto na economia local e na geração de empregos.

“No caso de Mestres raizeiros, além de dar voz à sabedoria incalculável de uma gente tão simples, quero chamar atenção para o fato de que ali há uma potência de geração de emprego, renda e saúde pouco explorada. Uma potência que poderia fazer com que a cidade e a população vivessem muito melhor, mas não recebe investimento, incentivo, reconhecimento”, conta.

As tradições invisibilizadas da cidade já foram inspiração para a cineasta em seu primeiro filme, lançado em 2016. “Congado.doc – do Rosário à Coroa” retrata as festividades do Congado, festa de sincretismo religioso que mistura tradições africanas com o catolicismo.

Agora, com Mestres raizeiros, Dandara pretende não apenas continuar mostrando os orgulhos de Esmeraldas, mas também abrir um debate sobre a ausência de reconhecimento dos saberes tradicionais e sobre o potencial da fitoterapia na saúde pública brasileira.