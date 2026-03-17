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DOCUMENTÁRIO

Mestres de plantas medicinais são destaque em estreia no Cine Santa Tereza

"Mestres raizeiros", da jornalista Dandara Andrade, retrata povoado que transformou Esmeraldas, na Grande BH, na capital mineira das plantas medicinais

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Denys Lacerda
Denys Lacerda
Repórter
Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas
17/03/2026 21:53 - atualizado em 17/03/2026 21:53

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Parte dos mestres retratados no documentário atua no Mercado Central, um dos principais pontos de venda de plantas medicinais na capital mineira
Parte dos mestres retratados no documentário atua no Mercado Central, um dos principais pontos de venda de plantas medicinais na capital mineira crédito: Divulgação/Mestres Raizeiros

O Cine Santa Tereza, em Belo Horizonte, será palco, nesta quinta-feira (19/3), da exibição única e gratuita do documentário “Mestres raizeiros”, da jornalista e cineasta mineira Dandara Andrade. O curta retrata mestres e mestras raizeiros de Esmeraldas, na Grande BH, conhecida como “capital mineira das plantas medicinais”. O filme foi selecionado para exibição na 5ª edição do All That Moves International Film Festival, que acontece em São Paulo no mês de abril.

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Os conhecimentos da fitoterapia, oriundos da conexão de povos tradicionais com a natureza e transmitidos, principalmente, pela oralidade, são amplamente estudados pela ciência, embora ainda estejam incluídos timidamente no Sistema Único de Saúde (SUS). Contudo, conforme explica Dandara, a subutilização desses saberes na medicina tradicional, aliada à falta de políticas públicas de reconhecimento, tem ameaçado a continuidade dessa tradição.

A documentarista, nascida em Esmeraldas, conta que cresceu vendo saberes populares, compartilhados entre os moradores da cidade, sendo marginalizados devido à falta de atenção do poder público e ao preconceito – apesar do impacto na economia local e na geração de empregos.

“No caso de Mestres raizeiros, além de dar voz à sabedoria incalculável de uma gente tão simples, quero chamar atenção para o fato de que ali há uma potência de geração de emprego, renda e saúde pouco explorada. Uma potência que poderia fazer com que a cidade e a população vivessem muito melhor, mas não recebe investimento, incentivo, reconhecimento”, conta.

As tradições invisibilizadas da cidade já foram inspiração para a cineasta em seu primeiro filme, lançado em 2016. “Congado.doc – do Rosário à Coroa” retrata as festividades do Congado, festa de sincretismo religioso que mistura tradições africanas com o catolicismo.

Agora, com Mestres raizeiros, Dandara pretende não apenas continuar mostrando os orgulhos de Esmeraldas, mas também abrir um debate sobre a ausência de reconhecimento dos saberes tradicionais e sobre o potencial da fitoterapia na saúde pública brasileira.

Serviço

“Mestre raizeiros”, de Dandara Andrade
Exibição única e gratuita, quinta-feira (19/3), às 19h
Cine Santa Tereza (Rua Estrela do Sul, 89 - Bairro Santa Tereza)
Ingressos podem ser retirados gratuitamente pela plataforma Sympla ou na bilheteria do cinema 30 minutos antes da sessão

Ficha técnica

Sinopse: A sabedoria tradicional de raizeiros e raizeiras de um pequeno povoado de Esmeraldas/MG transformou a cidade na “capital mineira das plantas medicinais”. Um conhecimento que surgiu nos berços das famílias em prol da saúde da comunidade hoje gera renda e emprego, mas ainda aguarda o devido reconhecimento do poder da fitoterapia.

Duração: 30 minutos
Classificação indicativa: Livre

Direção, roteiro e produção executiva: Dandara Andrade
Fotografia: Dandara Andrade e Edson Campolina
Edição e finalização: Edson Campolina
Assistência de produção, making of e maquiagem: Daniella Souza
Trilha Sonora:
A Força da Floresta – Casa Hairá – compositores Luana e Pepê Soares
A Sagrada Medicina – Dupla Caipira de Reggae
Design e comunicação: Bianca Victória
Libras, legendas em inglês e espanhol: ETC Filmes

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Projeto realizado via Edital de Chamamento Público 05/2024/SMECEJ – TEC 13/2025 – Lei Aldir Blanc no 14.399/2022 – Esmeraldas/MG

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