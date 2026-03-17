Crateras atrapalham trânsito e 'engolem' veículos em BH; veja onde

Crateras e buracos estão na rotina de motoristas que trafegam por vias de Belo Horizonte. Nesta semana, alguns deles se tornaram “presas” dos problemas do asfalto das ruas da capital mineira, principalmente nas regiões Noroeste, Nordeste e Centro-Sul.

As rodas traseiras de um caminhão de coleta de lixo foram engolidas por uma cratera que se abriu na Rua Afonso Pena Júnior, no Bairro Cidade Nova, Região Nordeste de Belo Horizonte, na madrugada desta terça-feira (17/3), fazendo com que ele quase tombasse. Dois garis conseguiram pular do veículo antes que ele se afundasse.

Para evitar o risco de outros acidentes ou que o buraco pudesse aumentar, os garis fizeram uma barreira com sacos de lixo. No entanto, motoristas ignoraram o alerta, passaram pelo local e acabaram espalhando os materiais utilizados.

Rodas traseiras de um caminhão de coleta de lixo foram "engolidas" por cratera na Rua Afonso Pena Júnior, no Bairro Cidade Nova Gustavo Werneck/EM/D.A Press

"Sob esta rua, passa um córrego. É um perigo, ainda mais em época de tanta chuva. Deveriam fazer manutenção permanente", disse um morador da região, que não quis ser identificado.

Segundo a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), o caminhão foi retirado do local nas horas seguintes e a coleta de lixo do bairro feita com ajuda de outros caminhões.

Já a Subsecretaria de Zeladoria Urbana (Suzurb) concluiu, após vistoria na via, que o desabamento foi causado por afundamento da pavimentação que estava em cima de uma tubulação que transporta água da chuva. A pasta informou ainda que a recuperação da rua começa ainda nesta terça-feira, com o apoio da Companhia de Gás de Minas Gerais (Gasmig),

Ainda de acordo com a Suzurb, a depender da gravidade do problema, a obra deve durar a semana toda.

Outros casos

Situações similares ocorreram em outros pontos de Belo Horizonte. Na tarde desta terça-feira, um buraco foi aberto na esquina da Avenida Francisco Sales com a Rua Aquiles Lobo, na altura do Viaduto Pedro Aguinaldo Fulgêncio, conhecido como viaduto do Extra, no Bairro Floresta, Região Centro-Sul.

Buraco se abriu no asfalto da Avenida Francisco Sales, Bairro Floresta, na Região Centro-Sul de BH Gustavo Werneck/EM/D.A Press

Houve aumento no fluxo de veículos e o trânsito precisou ser sinalizado pela Guarda Municipal quando um ônibus coletivo ficou com um dos pneus preso na erosão. Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) disse que ainda está apurando o caso.

Os moradores do Bairro Vista do Sol, na Região Nordeste, enfrentaram problema semelhante nessa segunda-feira (16/3), quando parte do asfalto da Rua Vinte e Três, em uma área de responsabilidade da Copasa, cedeu, prendendo um dos pneus traseiros de um ônibus da linha 811.

Segundo a Copasa, no mesmo dia uma equipe técnica esteve na via e a correção da erosão está programada para quinta-feira (19/3). A companhia afirmou ainda que não há vazamento de água no local e que a área está sinalizada.

Não houve feridos em nenhum dos casos. A PBH e a Copasa não informaram as causas das erosões.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro