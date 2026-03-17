Patinetes elétricos começam a operar em BH nesta quarta (18/3)

Patinetes elétricos compartilhados começam a operar em Belo Horizonte nesta quarta-feira (18/3), na área central e em bairros da Região Oeste. Para usar, é preciso instalar o aplicativo JET, disponível na App Store e na Globoplay, e se cadastrar via cartão ou Pix. O app mostra as áreas permitidas, tarifas e pontos de estacionamento.

As tarifas seguem modelo dinâmico, variando conforme horário e dia da semana. O desbloqueio custa entre R$ 2 e R$ 3, e o valor por minuto de uso fica entre R$ 0,49 e R$ 0,99.

Os patinetes só encerram a corrida em pontos de coleta específicos, destinados ao estacionamento seguro, sem bloquear a calçada. O aplicativo mostra um mapa dos pontos de desembarque, foto do local e instruções para desativar o patinete com segurança. Nesta quarta-feira pela manhã, monitores especializados estarão na Rua Goiás, no Centro, para orientar usuários (a partir de 18 anos) sobre o uso correto e seguro do patinete, durante a ação Escola de Direção Segura, promovida pela JET Patinetes Elétricos, credenciada para operar os dispositivos na cidade.

Operação com foco na segurança

O transporte por patinete em Belo Horizonte é respaldado pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), por meio de norma publicada em 2023. A Resolução 996, que define regras para ferramentas de mobilidade individual com motor elétrico, estabelece critérios como potência máxima do equipamento, limite de velocidade, dimensões e equipamentos obrigatórios de segurança.

A JET Patinetes Elétricos foi selecionada por meio do Chamamento Público 01/2026, conduzido pela Superintendência de Mobilidade de Belo Horizonte (Sumob). O objetivo é ampliar as opções de micromobilidade na cidade e oferecer mais uma alternativa de deslocamento em trajetos curtos, integrada a outros modos de transporte.

A implantação, manutenção e gestão do serviço ficam a cargo da operadora, sem custos para o município.

Os equipamentos têm rastreamento em tempo real via GPS, sistema antifurto e limitação automática de velocidade por geolocalização, além de rodas maiores e plataforma mais larga, garantindo mais estabilidade e segurança para o usuário.

Os patinetes podem circular em áreas de pedestres, desde que respeitados os limites de velocidade, em ciclovias e ciclofaixas, considerados os locais mais seguros, e em vias com velocidade regulamentada de até 40 km/h. Entre as diretrizes para operação segura estão:

• Equipamentos obrigatórios, como indicador de velocidade, campainha e sinalização noturna;

• Velocidade máxima de 6 km/h em calçadas, praças e parques;

• Até 20 km/h em ciclovias e ciclofaixas;

• Idade mínima de 18 anos para cadastro;

• Uso individual do equipamento;

• Proibição de transporte de passageiros e animais;

• Incentivo ao uso de capacete — como os utilizados com bicicletas;

• Limitador de 12 km/h para usuários iniciantes.

Em julho e agosto de 2025, a Sumob realizou testes com patinetes elétricos em diferentes regiões da cidade. O objetivo da ação foi analisar, na prática, as condições de operação e segurança para a circulação dos patinetes em vias públicas. As informações coletadas e analisadas subsidiaram a definição de critérios de operação que constaram no Termo de Credenciamento para Empresas Operadoras.

Obrigações da empresa habilitada

A JET é a primeira empresa habilitada a operar patinetes elétricos compartilhados na capital mineira. A empresa apresentou proposta para atuar na Área Central e na Regional Oeste. Serão disponibilizados 1,5 mil patinetes, sendo 1,1 mil na Área Central e 400 na Regional Oeste.

O edital previu operação em 10 lotes da cidade e estabeleceu que empresas interessadas nas áreas mais procuradas, como a Central e as regionais Centro-Sul e Pampulha, também assumissem outros lotes.

O termo de credenciamento estabelece que a empresa deve oferecer seguro contra acidentes, promover campanhas educativas sobre direção segura e regras de trânsito, manter equipe de instrutores e compartilhar diariamente os dados de utilização dos equipamentos.

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A JET está presente em mais de 40 municípios brasileiros, incluindo cidades-chave de transporte, como São Paulo, Brasília e Porto Alegre. Em 2025, foram realizadas cerca de 12 milhões de viagens, todas com cobertura de seguro contra acidentes.