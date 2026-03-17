MG: Empresa de transporte deve garantir gratuidade a pessoas com nanismo

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) fez uma recomendação formal à empresa de transporte coletivo intermunicipal José Maria Rodrigues e Filhoses LTDA, de Juiz de Fora, na região da Zona da Mata, para que seja assegurada a gratuidade a pessoas com nanismo.

De acordo com o órgão público, a medida busca garantir o cumprimento da legislação estadual que beneficia pessoas com deficiência no sistema de transporte de passageiros.

A iniciativa partiu da Promotoria de Justiça de Defesa da Pessoa com Deficiência de Juiz de Fora após a empresa afirmar que não disponibiliza o benefício para este público específico.

O MPMG destacou na recomendação que o nanismo é uma condição genética que resulta em crescimento desproporcional e estatura abaixo da média, o que se enquadra como deficiência física devido ao comprometimento da função física e aos impactos sociais sofridos. O documento reforça que o decreto 5.296/2024 elenca expressamente como uma deficiência.

Eles ainda ressaltam que a pessoa com deficiência é aquela que tem impedimentos de longo prazo que, em interação com barreiras diversas, veem obstruídas sua participação plena na sociedade em igualdade de condições.

A gratuidade deve seguir os limites fixados pela Lei Estadual nº 21.121/2014. O descumprimento da orientação poderá resultar na adoção de medidas judiciais e extrajudiciais para apuração de responsabilidade civil, administrativa e criminal dos envolvidos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Entramos em contato com a empresa José Maria Rodrigues e Filhos LTDA e ainda não obtivemos respostas. O espaço segue aberto para esclarecimentos.