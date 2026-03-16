Onça é vista em telhados de casas em Esmeraldas

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais foi acionado na manhã desta segunda-feira (16/3) no Bairro São Pedro, em Esmeraldas, Região Metropolitana de BH, para cuidar de uma onça na vizinhança. Os habitantes acordaram surpresos e entraram em contato com a corporação por volta das 5h50. Porém, os oficiais não encontraram o animal.

Um vídeo divulgado pelos bombeiros, de uma câmera de segurança, mostra o animal percorrendo o telhado de diversas casas. Eles informaram que a Polícia Militar Ambiental já havia feito buscas pelo felino ontem após ele ser visto, mas que também não conseguiram localizar o animal.

“Pode ser que haja algum imóvel com criação de galinhas, porcos, cabritos, etc, que tenha chamado a atenção da onça pela disponibilidade de presas de sua cadeia/base alimentar.”, afirmou a corporação sobre possíveis motivos da visita do felino.

Os militares complementam que o animal normalmente não tem comportamento agressivo com pessoas, apenas quando se sente acuado e em risco de agressão. As ações agressivas são instinto de defesa.

Os moradores do bairro foram instruídos a chamar os bombeiros imediatamente caso o animal retorne ao local. Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Esmeraldas ainda não se pronunciou sobre o caso.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice