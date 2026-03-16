Onça é vista em telhados de casas em Esmeraldas
Moradores do Bairro São Pedro foram surpreendidos pela onça andando pelos telhados nesta manhã. Os bombeiros foram acionados, mas não tiveram sucesso na busca
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O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais foi acionado na manhã desta segunda-feira (16/3) no Bairro São Pedro, em Esmeraldas, Região Metropolitana de BH, para cuidar de uma onça na vizinhança. Os habitantes acordaram surpresos e entraram em contato com a corporação por volta das 5h50. Porém, os oficiais não encontraram o animal.
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Um vídeo divulgado pelos bombeiros, de uma câmera de segurança, mostra o animal percorrendo o telhado de diversas casas. Eles informaram que a Polícia Militar Ambiental já havia feito buscas pelo felino ontem após ele ser visto, mas que também não conseguiram localizar o animal.
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“Pode ser que haja algum imóvel com criação de galinhas, porcos, cabritos, etc, que tenha chamado a atenção da onça pela disponibilidade de presas de sua cadeia/base alimentar.”, afirmou a corporação sobre possíveis motivos da visita do felino.
Os militares complementam que o animal normalmente não tem comportamento agressivo com pessoas, apenas quando se sente acuado e em risco de agressão. As ações agressivas são instinto de defesa.
Os moradores do bairro foram instruídos a chamar os bombeiros imediatamente caso o animal retorne ao local. Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Esmeraldas ainda não se pronunciou sobre o caso.
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*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice