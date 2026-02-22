Vingança é principal hipótese para assassinato em Esmeraldas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Vingança. Essa é a principal hipótese levantada pela polícia para investigar o assassinato de um homem, de 31 anos, morto com dois tiros na madrugada deste domingo (22/2), na Avenida Cristo Rei, sem número, no Vale Bom Jesus, zona rural de Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O homem foi encontrado caído na sala de sua casa. Segundo informações da Polícia Militar, um vizinho contou que escutou tiros vindos da residência ao lado, no início da madrugada. Em seguida, ouviu passos, como se alguém estivesse correndo.

Preocupado, ele ligou para a mãe do vizinho, perguntando se sabia se o filho estava em casa. Diante da resposta positiva, foi até a residência e encontrou a porta de entrada aberta. Ao adentrar o imóvel, viu a vítima caída e ensanguentada e, então, acionou a polícia.

Outro vizinho contou que ouviu quando o morador chegou em casa, perto da meia-noite, de motocicleta, estacionando o veículo na garagem. Poucos minutos depois, escutou os disparos.

Ao chegarem à casa, os policiais militares notaram a presença de câmeras de segurança e obtiveram imagens que mostram dois homens encapuzados já à espera da vítima, quando ela chegou.

A namorada da vítima, que estava em sua própria casa, afirmou que o companheiro era trabalhador e não tinha envolvimento com o mundo do crime. “Ele não tinha conflito com ninguém”, teria dito, conforme registrado no Boletim de Ocorrência (B.O.).

No entanto, os policiais descobriram que um primo da vítima, que ainda está foragido, teria assassinado uma pessoa em Esmeraldas há cerca de um mês.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado na 10ª Delegacia de Homicídios da Polícia Civil, em Ribeirão das Neves.