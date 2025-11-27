Adolescente vai do RJ a Governador Valadares (MG) para vingar o irmão
Menino de 17 anos disparou contra transeuntes e alegou que alvo era responsável pela morte do irmão
compartilheSIGA
Um adolescente de 17 anos disparou contra transeuntes em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce (MG), no final da manhã dessa quarta-feira (26/11). Ele alegou que o alvo dos disparos seria responsável pela morte de seu irmão.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo informações da Polícia Militar, o sujeito efetuou os disparos no bairro Turmalina e logo depois foi para casa. Os policiais foram até a casa do jovem, onde viram ele atirar a arma, um revólver de calibre 38, pela janela. A PM apreendeu o adolescente e a arma.
Leia Mais
Ele confessou ter atirado e afirmou que o alvo era membro de uma gangue que teria assassinado seu irmão. Disse ainda que tinha ido do Rio de Janeiro, onde mora, para Governador Valadares, sua cidade natal, só para vingar o irmão.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A Polícia Civil foi procurada pela reportagem do Estado de Minas, mas não respondeu até o momento da publicação desta matéria.
* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.