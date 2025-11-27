Assine
VINGANÇA

Adolescente vai do RJ a Governador Valadares (MG) para vingar o irmão

Menino de 17 anos disparou contra transeuntes e alegou que alvo era responsável pela morte do irmão

Alice Pimenta*
Alice Pimenta*
Repórter
27/11/2025 13:56 - atualizado em 27/11/2025 13:58

Viatura da Polícia Militar
Conforme relatado à PM, a esposa pegou uma faca para se defender e deu um único golpe no pescoço do marido crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Um adolescente de 17 anos disparou contra transeuntes em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce (MG), no final da manhã dessa quarta-feira (26/11). Ele alegou que o alvo dos disparos seria responsável pela morte de seu irmão. 

Segundo informações da Polícia Militar, o sujeito efetuou os disparos no bairro Turmalina e logo depois foi para casa. Os policiais foram até a casa do jovem, onde viram ele atirar a arma, um revólver de calibre 38, pela janela. A PM apreendeu o adolescente e a arma.

Ele confessou ter atirado e afirmou que o alvo era membro de uma gangue que teria assassinado seu irmão. Disse ainda que tinha ido do Rio de Janeiro, onde mora, para Governador Valadares, sua cidade natal, só para vingar o irmão. 

A Polícia Civil foi procurada pela reportagem do Estado de Minas, mas não respondeu até o momento da publicação desta matéria.

 * Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.

