Dois soldados da Guarda Nacional são feridos a tiros perto da Casa Branca

Dois integrantes da Guarda Nacional foram atacados a tiros, em Washington (EUA), perto da Casa Branca, anunciou a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, um incidente descrito pelo governo como uma "situação trágica".

"Peço a vocês que rezem comigo pelos guardas nacionais baleados há pouco em Washington", escreveu Noem, sem detalhar o estado das duas vítimas.

A porta-voz do governo, Karoline Leavitt, assinalou, por sua vez, que "a Casa Branca foi informada sobre essa situação trágica e o presidente [Donald Trump] mantém-se a par". Um suspeito foi preso, segundo a polícia. Há informações de que ele está ferido, em estado grave.

