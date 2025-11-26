Assine
ATENTADO

Dois soldados da Guarda Nacional são feridos a tiros perto da Casa Branca

A Casa Branca foi informada sobre o tiroteio e o presidente Donald Trump mantém-se a par, informou a porta-voz do governo norte-americano

26/11/2025 17:21 - atualizado em 26/11/2025 18:53

Soldados da Guarda Nacional se reúnem perto da cena do crime após um tiroteio no centro de Washington, DC, em 26 de novembro de 2025.A polícia disse que deteve um suspeito do atentado
Soldados da Guarda Nacional se reúnem perto da cena do crime após um tiroteio no centro de Washington, DC, em 26 de novembro de 2025.A polícia disse que deteve um suspeito do atentado

Dois integrantes da Guarda Nacional foram atacados a tiros, em Washington (EUA), perto da Casa Branca, anunciou a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, um incidente descrito pelo governo como uma "situação trágica".

"Peço a vocês que rezem comigo pelos guardas nacionais baleados há pouco em Washington", escreveu Noem, sem detalhar o estado das duas vítimas.

A porta-voz do governo, Karoline Leavitt, assinalou, por sua vez, que "a Casa Branca foi informada sobre essa situação trágica e o presidente [Donald Trump] mantém-se a par". Um suspeito foi preso, segundo a polícia. Há informações de que ele está ferido, em estado grave.

Em atualização

