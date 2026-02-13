Suspeito de pornografia de vingança é preso em cidade do Sul de Minas
Homem teria divulgado imagens íntimas de uma mulher com quem se relacionou. Caso seja condenado ele poderá ter a pena aumentada em até dois terços
Um homem de 31 anos foi preso suspeito de divulgar imagens íntimas feitas sem o consentimento de uma mulher de 23 anos, com quem manteve um relacionamento. A detenção aconteceu durante cumprimento de mandados de busca e apreensão, em endereços do investigado, na cidade de Poço Fundo, Sul de Minas Gerais.
De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, o inquérito apura o crime de pornografia de vingança, tipificado pela Lei 13.718/2018, que alterou o Código Penal.
O documento indica que a pena, em caso de condenação, pelo crime de divulgação de cenas de estupro, estupro de vulnerável, cenas de sexo ou pornografia é aumentada em um a dois terços se o crime for praticado por uma pessoa que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeito com a vítima, ou com fins de vingança ou humilhação.
Ainda segundo a PCMG, um computador, um notebook, um celular e três pendrives foram apreendidos. “A prisão do suspeito é resultado de inquérito em curso na Delegacia de Polícia em Poço Fundo”, afirmou a corporação.