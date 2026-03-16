Multas de trânsito em BH: as 7 infrações que mais pesam no bolso

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Dirigir em Belo Horizonte exige atenção redobrada. Com o trânsito intenso da capital mineira, conhecer as infrações mais comuns e suas respectivas penalidades é fundamental, não apenas para evitar prejuízos financeiros, mas principalmente para garantir a segurança de todos. Vale ressaltar que os valores das multas são baseados no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e podem sofrer reajustes.

Confira a lista com as sete infrações que mais pesam no bolso dos motoristas belo-horizontinos.

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1. Excesso de velocidade

Líder absoluta no ranking de multas, o excesso de velocidade é fiscalizado por inúmeros radares em vias de grande fluxo como as avenidas Antônio Carlos e Cristiano Machado e o Anel Rodoviário. A penalidade varia conforme o percentual excedido:

Até 20% acima do limite: infração média, com multa de R$ 130,16 e quatro pontos na CNH.

Entre 20% e 50% acima do limite: infração grave, com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH.

Acima de 50% do limite: infração gravíssima, com multa de R$ 880,41 (valor base multiplicado por três), sete pontos e suspensão do direito de dirigir.

2. Avançar o sinal vermelho

Uma prática extremamente perigosa, avançar o sinal vermelho é uma das principais causas de acidentes graves em cruzamentos. Além do risco iminente de colisão, a infração é classificada como gravíssima, resultando em uma multa de R$ 293,47 e sete pontos na carteira.

3. Uso do celular ao volante

Manusear ou segurar o celular enquanto dirige desvia a atenção do motorista e aumenta drasticamente o risco de acidentes. A legislação considera essa atitude uma infração gravíssima, punida com multa de R$ 293,47 e sete pontos na CNH. Lembre-se: a atenção deve estar 100% no trânsito.

4. Estacionar em local proibido

Encontrar uma vaga em áreas movimentadas como a Savassi ou o Centro é um desafio, mas o desrespeito à sinalização gera multas e o risco de reboque. O valor e a gravidade dependem da placa no local:

Placa "Proibido Estacionar" (um traço): é uma infração média, com multa de R$ 130,16, quatro pontos na CNH e risco de remoção do veículo;

Placa "Proibido Parar e Estacionar" (um "X"): em locais onde nem a parada rápida é permitida, a infração é grave, com multa de R$ 195,23 e cinco pontos;

Vagas de Rotativo: estacionar em áreas de Rotativo Digital sem ativar o crédito no aplicativo de BH é considerado infração grave (R$ 195,23 e cinco pontos), com chance de remoção imediata;

Vagas Especiais: parar em vagas de idosos ou deficientes sem a credencial visível é infração gravíssima (R$ 293,47 e sete pontos).

5. Parar em fila dupla

Seja para um embarque ou desembarque rápido, parar em fila dupla prejudica a fluidez do tráfego e pode causar acidentes. A infração é considerada grave, com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH, além do risco de remoção do veículo.

Observações Importantes em BH:

O mito do pisca-alerta: Ligar o pisca-alerta não autoriza a parada em fila dupla e não anula a infração. Para o agente de trânsito, o uso do dispositivo em local proibido apenas confirma que o veículo está parado irregularmente;

Fiscalização por Câmeras: Em Belo Horizonte, os agentes da BHTrans e da PM utilizam o sistema de videomonitoramento (CFTV) para multar veículos em fila dupla em tempo real, sem a necessidade de estarem presentes no local;

Embarque e Desembarque: Mesmo que seja "só um minutinho", a manobra só é permitida se o veículo estiver encostado junto à guia (meio-fio), nunca na faixa de rolamento ao lado de outro carro.

6. Não utilizar o cinto de segurança

Item indispensável para a segurança do motorista e de todos os passageiros, a falta do uso do cinto de segurança é uma infração grave. A multa é de R$ 195,23, com cinco pontos na carteira. A regra vale para todos os ocupantes do veículo, inclusive os do banco traseiro.

7. Estacionar em vaga exclusiva sem autorização

Ocupar vagas destinadas a idosos, pessoas com deficiência ou veículos de emergência sem a devida credencial é uma atitude desrespeitosa e uma infração gravíssima. A penalidade inclui multa de R$ 293,47, sete pontos na CNH e a remoção do veículo.

Como evitar multas no trânsito de BH

Para dirigir com mais tranquilidade e segurança, adote hábitos simples: planeje seus trajetos, saia com antecedência para não precisar correr, respeite a sinalização e os limites de velocidade, mantenha o celular guardado e estacione apenas em locais permitidos. A direção defensiva é a melhor forma de proteger sua vida e seu bolso.

Este conteúdo foi gerado e revisado por inteligência artificial, com o objetivo de fornecer informações precisas e úteis.

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As leis de trânsito e os valores das multas podem sofrer alterações. Consulte sempre as fontes oficiais.