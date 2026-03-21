Minas Gerais em alerta: 2/3 dos municípios sob risco de temporais

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu novos alertas climáticos para o território brasileiro, destacando para Minas Gerais o aviso de acumulado de chuva sob o grau de perigo (nível que antecede o mais crítico) e o aviso de chuvas intensas em grau de perigo potencial (primeiro nível de monitoramento).

Mais de dois terços de Minas Gerais esta sob alerta de tempestades segundo a meteorologia. Em Belo Horizonte (foto), chuva da manha de sabado pode se repetir Mateus Parreiras/EM/D.A.Press

Na somatória, são 661 alertas abrangendo municípios mineiros, o que representa 77,49% da totalidade das cidades de Minas Gerais sob algum tipo de monitoramento.





O alerta mais severo no estado é o de acumulado de chuva (grau de perigo). O Inmet aponta que 339 municípios mineiros estão sob risco direto. Esse número equivale a 39,74% do total de municípios, exigindo atenção redobrada para o volume de água acumulado em curto período.

Vigilância deve ser constante



Em relação ao alerta de chuvas intensas, classificado como perigo potencial, a lista contempla 322 cidades. Este grupo representa 37,75% dos municípios de Minas Gerais, sinalizando um cenário de instabilidade climática que se estende por grande parte do mapa estadual. A Defesa Civil reforça a necessidade de vigilância constante em áreas vulneráveis.





Os avisos entraram em vigor às 8h30 do sábado (21/03) e têm previsão de encerramento às 10h de domingo (22/03). Entre os riscos potenciais para o acumulado de chuva, destacam-se alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.

Já para as chuvas intensas, há previsão de ventos entre 40 e 60 km/h e baixo risco de descargas elétricas ou quedas de galhos.



Para o alerta de acumulado de chuva, as áreas afetadas englobam oito regiões: Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Jequitinhonha, Noroeste de Minas, Central Mineira e Norte de Minas. A concentração desses avisos alerta para a saturação do solo em áreas tradicionalmente vulneráveis a movimentos de massa.

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O alerta de chuvas intensas abrange também oito regiões mineiras: Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Norte de Minas, Jequitinhonha, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Noroeste de Minas e Central Mineira. Embora o grau de severidade seja menor, a amplitude geográfica demonstra a abrangência da frente de instabilidade sobre o estado.





Quais as recomendações em caso de tempestade?

O Inmet recomenda para o caso de acumulado de chuva que a população evite enfrentar o mau tempo e observe qualquer alteração em encostas. Se possível, deve-se desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Em situações de inundação, pertences devem ser protegidos em sacos plásticos. Informações adicionais podem ser obtidas com a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193).

Para o evento de chuvas intensas, as recomendações do Inmet focam na segurança contra ventos: em caso de rajadas, não se abrigue debaixo de árvores e não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda, devido ao risco de quedas.

Evite utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada e, em emergências, acione a Defesa Civil ou os Bombeiros.

Orientações de segurança para o período chuvoso

Proteção em casa: desligue aparelhos eletrônicos das tomadas durante tempestades

desligue aparelhos eletrônicos das tomadas durante tempestades Cuidado com encostas: observe o surgimento de fendas, inclinação de postes ou árvores e minas d’água barrenta

observe o surgimento de fendas, inclinação de postes ou árvores e minas d’água barrenta Mobilidade urbana: não atravesse ruas alagadas ou áreas com enxurradas

não atravesse ruas alagadas ou áreas com enxurradas Proteção de bens: utilize sacos plásticos para vedar documentos e objetos de valor em caso de inundação

utilize sacos plásticos para vedar documentos e objetos de valor em caso de inundação Abrigo seguro: evite se posicionar debaixo de árvores ou próximo a painéis de publicidade durante ventos fortes



Regiões mineiras sob monitoramento climático