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NO RASTRO DAS TEMPESTADES

Minas Gerais em alerta: 2/3 dos municípios sob risco de temporais

Inmet emite avisos de acumulado de chuva e tempestades intensas para 661 cidades mineiras; saturação do solo preocupa

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Mateus Parreiras
Mateus Parreiras
Repórter
Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran
21/03/2026 12:00 - atualizado em 21/03/2026 12:01

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BH está sobre alerta de chuva nesta quinta-feira (12/3)
Minas tem 661 alertas abrangendo seus municípios, o que representa 77,49% das cidades crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu novos alertas climáticos para o território brasileiro, destacando para Minas Gerais o aviso de acumulado de chuva sob o grau de perigo (nível que antecede o mais crítico) e o aviso de chuvas intensas em grau de perigo potencial (primeiro nível de monitoramento).

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Mais de dois terços de Minas Gerais esta sob alerta de tempestades segundo a meteorologia. Em Belo Horizonte (foto), chuva da manha de sabado pode se repetir
Mais de dois terços de Minas Gerais esta sob alerta de tempestades segundo a meteorologia. Em Belo Horizonte (foto), chuva da manha de sabado pode se repetir Mateus Parreiras/EM/D.A.Press

Na somatória, são 661 alertas abrangendo municípios mineiros, o que representa 77,49% da totalidade das cidades de Minas Gerais sob algum tipo de monitoramento.

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O alerta mais severo no estado é o de acumulado de chuva (grau de perigo). O Inmet aponta que 339 municípios mineiros estão sob risco direto. Esse número equivale a 39,74% do total de municípios, exigindo atenção redobrada para o volume de água acumulado em curto período.

Vigilância deve ser constante

Em relação ao alerta de chuvas intensas, classificado como perigo potencial, a lista contempla 322 cidades. Este grupo representa 37,75% dos municípios de Minas Gerais, sinalizando um cenário de instabilidade climática que se estende por grande parte do mapa estadual. A Defesa Civil reforça a necessidade de vigilância constante em áreas vulneráveis.



Os avisos entraram em vigor às 8h30 do sábado (21/03) e têm previsão de encerramento às 10h de domingo (22/03). Entre os riscos potenciais para o acumulado de chuva, destacam-se alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.

Já para as chuvas intensas, há previsão de ventos entre 40 e 60 km/h e baixo risco de descargas elétricas ou quedas de galhos.


Para o alerta de acumulado de chuva, as áreas afetadas englobam oito regiões: Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Jequitinhonha, Noroeste de Minas, Central Mineira e Norte de Minas. A concentração desses avisos alerta para a saturação do solo em áreas tradicionalmente vulneráveis a movimentos de massa.

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O alerta de chuvas intensas abrange também oito regiões mineiras: Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Norte de Minas, Jequitinhonha, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Noroeste de Minas e Central Mineira. Embora o grau de severidade seja menor, a amplitude geográfica demonstra a abrangência da frente de instabilidade sobre o estado.

Quais as recomendações em caso de tempestade?

  • O Inmet recomenda para o caso de acumulado de chuva que a população evite enfrentar o mau tempo e observe qualquer alteração em encostas. Se possível, deve-se desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.
  • Em situações de inundação, pertences devem ser protegidos em sacos plásticos. Informações adicionais podem ser obtidas com a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193).
  • Para o evento de chuvas intensas, as recomendações do Inmet focam na segurança contra ventos: em caso de rajadas, não se abrigue debaixo de árvores e não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda, devido ao risco de quedas.
  • Evite utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada e, em emergências, acione a Defesa Civil ou os Bombeiros.

Orientações de segurança para o período chuvoso

  • Proteção em casa: desligue aparelhos eletrônicos das tomadas durante tempestades
  • Cuidado com encostas: observe o surgimento de fendas, inclinação de postes ou árvores e minas d’água barrenta
  • Mobilidade urbana: não atravesse ruas alagadas ou áreas com enxurradas
  • Proteção de bens: utilize sacos plásticos para vedar documentos e objetos de valor em caso de inundação
  • Abrigo seguro: evite se posicionar debaixo de árvores ou próximo a painéis de publicidade durante ventos fortes


Regiões mineiras sob monitoramento climático

  • Zona da Mata e Vale do Rio Doce: áreas com maior risco de acumulado pluviométrico elevado
  • Região Metropolitana de Belo Horizonte: alerta para chuvas intensas e riscos geológicos
  • Vale do Mucuri e Jequitinhonha: monitoramento de tempestades e instabilidade atmosférica
  • Noroeste, Central e Norte de Minas: previsão de rajadas de vento e acumulados significativos
  • Canais de emergência: acionamento imediato via 199 (Defesa Civil) ou 193 (Bombeiros) em casos de risco

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