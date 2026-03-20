MG: verão de 2026 foi o mais chuvoso dos últimos cinco anos

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

O verão de 2026 em Minas Gerais foi marcado por volumes expressivos de chuvas e se consagrou como mais chuvoso dos últimos cinco anos, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) revelados ao Estado de Minas. A estação mais quente do ano terminou nesta sexta-feira (20/3).

Em relação ao Brasil, entretanto, o verão deste ano foi o menos chuvoso em igual período. O cenário contrasta com a mudança de estação: hoje inicia o outono, período caracterizado pela redução das chuvas e transição para o clima mais seco no estado.

Segundo o Inmet, a precipitação média acumulada em Minas durante o verão de 2026 foi de 632,7mm. Vale ressaltar que o período chuvoso segue até 31 de março.

Atrás, aparece a temporada de 2024, com 603,1mm; seguida por 2023 (544mm) e 2022 (527,2mm). Já o verão de 2025 se destacou como o menos chuvoso dos últimos cinco anos, com acumulado de 456,6mm.

No Brasil, a chuva acumulada no verão deste ano foi de 447,9mm. Já o verão de 2022 se destacou como o mais chuvoso dos últimos cinco anos no país, com precipitação média de 555,2mm. Completam o ranking: 2023 (526mm); 2024 (494mm) e 2025 (481mm).

Transição

A transição da época chuvosa para a seca começou a partir das 11h45 desta sexta, graças à chegada do outono (que termina em 21 de junho, às 5h25). Em Minas, essa mudança ocorre no decorrer de abril, quando as chuvas se tornam cada vez menos frequentes até que, a partir da metade do mês, passam a ser escassas.

O Inme prevê o predomínio de céu claro, ausência ou poucas nuvens, fazendo com que as manhãs de outono tenham temperaturas mais amenas e as tardes não sejam tão quentes. A combinação entre temperaturas amenas e disponibilidade de umidade faz com que a formação de nevoeiros ao amanhecer se torne frequente.

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Os episódios mais frios devem ocorrer em maio, com a aproximação de massas de ar frio no Sudeste do país. Nesta ocasião, é comum se formarem as primeiras geadas na região serrana do Sul do estado. O outono mineiro, assim como o inverno, é marcado por episódios quentes intercalados por episódios frios devido ao avanço de massas de ar frio.