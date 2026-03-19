BH: mesmo com chuva, fiéis lotam a igreja dedicada ao pai adotivo de Jesus

A chuva na manhã desta quinta-feira (19/3), em Belo Horizonte (MG), não intimidou os devotos de São José, o “santo do dia”, que lotam, desde cedo, o templo dedicado ao pai adotivo de Jesus, padroeiro da Igreja Católica no mundo e protetor das famílias.

No Santuário Arquidiocesano São José, no Centro da capital, as missas recebem uma multidão de fiéis – a expectativa dos padres redentoristas, que administram a paróquia, é de que cerca de 30 mil pessoas participem das cerimônias até a noite. Neste ano, de forma especial, são celebrados cinco anos da elevação da igreja a santuário.

Ao presidir a missa das 8h, o bispo auxiliar da Arquidiocese de BH, dom Edmar José da Silva, que traz no nome uma homenagem dos seus pais ao santo, explicou que falar sobre São José é ressaltar a família e a fé. “São José, biblicamente falando, não tem muito espaço nas Sagradas Escrituras, porque é o homem do silêncio, da ação amorosa na resposta à vontade de Deus. Mas tem espaço muito grande na nossa Igreja, tanto que nós o celebramos duas vezes no ano: em 19 de março, sob o título de Patrono da Igreja Católica e esposo da Virgem Maria, e 1º de maio, São José Operário”.

No Santuário Arquidiocesano São José, no Centro da capital, as missas recebem uma multidão de fiéis nesta quinta-feira (19/3) Jair Amaral/EM/D.A Press No Santuário Arquidiocesano São José, no Centro da capital, as missas recebem uma multidão de fiéis nesta quinta-feira (19/3) Jair Amaral/EM/D.A Press No Santuário Arquidiocesano São José, no Centro da capital, as missas recebem uma multidão de fiéis nesta quinta-feira (19/3) Jair Amaral/EM/D.A Press No Santuário Arquidiocesano São José, no Centro da capital, as missas recebem uma multidão de fiéis nesta quinta-feira (19/3) Jair Amaral/EM/D.A Press No Santuário Arquidiocesano São José, no Centro da capital, as missas recebem uma multidão de fiéis nesta quinta-feira (19/3) Jair Amaral/EM/D.A Press No Santuário Arquidiocesano São José, no Centro da capital, as missas recebem uma multidão de fiéis nesta quinta-feira (19/3) Jair Amaral/EM/D.A Press Voltar Próximo

Destacando que é um “santo muito querido, também pela participação na salvação”, dom Edmar afirmou que, quando reza para São José, o fiel está orando duplamente. “Pela família de sangue e de fé, pois Ele se santificou cuidando da família (Maria e Jesus), e também rezando pela ‘família Igreja’, da qual é patrono. “No silêncio, acolheu a vontade de Deus e perseverou até o fim na prática dessa vontade”.

Satisfeito com a multidão no templo da Avenida Afonso Pena, formada por moradores e romeiros que chegam de várias cidades, o reitor do santuário, padre José Luis Queimado, convidou a população a participar das cerimônias ao longo desta quinta-feira. “A Igreja está aberta desde as 4h20, serão muitas missas ao longo do ano, e temos muitas barraquinhas”, disse. As próximas celebrações eucarísticas serão às 14h, 16h e 18h, seguida de procissão. A missa das 18h, solene, será presidida pelo também bispo auxiliar, dom José Otácio Oliveira Guedes. “Mesmo que chova, teremos a procissão. São José, valei-nos!", disse o reitor.



Santuário

Em 19 de março de 2021, uma das igrejas mais tradicionais e antigas de BH se tornou Santuário Arquidiocesano. Houve missa celebrada pelo arcebispo metropolitano, dom Walmor Oliveira de Azevedo, então presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), mas, devido à pandemia, não houve a presença de fiéis. A celebração eucarística marcou também as comemorações dos 150 anos da proclamação de São José Patrono da Igreja.



Uma igreja ou outro local sagrado se torna santuário quando os fiéis, em grande número, por algum motivo especial de piedade, fazem peregrinações, com aprovação da autoridade da Igreja local (bispo ou arcebispo). No território da Arquidiocese de BH, que reúne 28 municípios, há 17 santuários, sendo oito na capital – Nossa Senhora da Boa Viagem, São Paulo da Cruz, Nossa Senhora da Conceição dos Pobres, da Saúde e da Paz (Padre Eustáquio), São Judas Tadeu, São Francisco (Pampulha), Nossa Senhora de Fátima (Praça da Assembleia) e São José – e em Caeté, Betim, Brumadinho, Confins, Contagem, Santa Luzia, Bonfim, Lagoa Santa e Sabará

Criada em 27 de janeiro de 1900, a partir do desmembramento da Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, a Paróquia São José tem, no seu templo maior, um monumento de religiosidade e cultura, além de palco de manifestações políticas e sociais. A fachada restaurada retomou as cores originais: vermelho, laranja, amarelo e mostarda, conforme o projeto de Edgard Nascentes Coelho, de 1901. Em 1902, foi lançada a pedra fundamental do templo, e dois anos mais tarde ocorreu a liberação para celebrações. O interior reúne variação de motivos religiosos e alguns pagãos. Há figuras de 28 santos. A decoração pictórica foi feita pelo alemão Guilherme Schumacher, entre 1911 e 1912.

PROGRAMAÇÃO

Dia de São José, 19 de março

- Próximas missas celebradas: às 12h, 14h, 16h e 18h, no Santuário Arquidiocesano São José, na Avenida Afonso Pena, no Centro de Belo Horizonte

- Procissão após a missa das 18h, que será presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de BH, dom José Otácio Oliveira Guedes.



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- A programação inclui celebrações eucarísticas, momentos de oração e espiritualidade