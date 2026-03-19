Chuva forte derruba árvore sobre posto de combustível em BH e atinge carro

Sob alerta para chuvas intensas, Belo Horizonte já registra impactos do temporal nesta quinta-feira (19/3). No Bairro Mangabeiras, na Região Centro-Sul, uma árvore de grande porte caiu sobre o telhado de um posto de combustível e atingiu um carro durante a manhã, assustando quem passava pelo local.

Parte da estrutura cedeu e caiu sobre a área das bombas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do veículo conseguiu sair sem lesões.

De acordo com a Defesa Civil, as regiões mais atingidas pela chuva nesta manhã foram o Barreiro e a Centro-Sul que já lideram o acumulado do mês e ultrapassaram a média climatológica de março. Outras regionais, como Leste, Nordeste e Norte, também registraram pancadas fortes ao longo do dia.

Até as onze horas dessa quinta-feira (19/3), a região do Barreiro acumulava 262,3 mm de chuva (132,8% da média histórica do mês), enquanto a Centro-Sul somava 269,4 mm (136,4%). A média climatológica de março em Belo Horizonte é de 197,5 mm.

A Defesa Civil mantém alerta para possibilidade de chuva intensa na capital de até 60 mm, com rajadas de vento de cerca de 50 km/h, válido até a manhã de sexta-feira (20). A previsão indica céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva, raios e ventos, principalmente a partir da tarde.

Risco geológico

O acumulado de chuvas registrado nos últimos dias deixou a Região Centro-Sul sob alerta de risco geológico moderado, segundo a Defesa Civil municipal. O aviso foi emitido nesta quarta-feira (18/3) e é válido até as 10h da próxima segunda-feira (23/3).

A Defesa Civil recomenda atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. Se observar algum desses sinais, saia imediatamente do seu imóvel e ligue para a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, a recomendação é ligar para o Corpo de Bombeiros Militar (193).

ACUMULADO DE CHUVAS (mm) em MARÇO até 11h30 do dia (19/3)

Barreiro: 262,3 (132,8%)

Centro Sul: 269,4 (136,4%)

Hipercentro: 138,4 (70,1%)

Leste: 235,0 (119,0%)

Nordeste: 179,4 (90,8%)

Noroeste: 191,2 (96,8%)

Norte: 106,2 (53,8%)

Oeste: 209,2 (105,9%)

Pampulha: 156,8 (79,4%)

Venda Nova: 123,0 (62,3%)

Média Climatológica de MARÇO: 197,5 mm

Sinais de que deslizamentos podem acontecer

Trinca nas paredes.

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperrando.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco.

Inclinação de poste ou árvores.

Muros e paredes estufados.

Estalos

Recomendações

Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.

Coloque calha no telhado da sua casa.

Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.

Não jogue lixo ou entulho na encosta.

Não despeje esgoto nos barrancos.

Não faça queimadas.

O que fazer e não fazer durante a chuva?

Evite áreas de inundação;

Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;

Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199);

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço é gratuito.

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A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram, no endereço defesacivilbh.