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ATENÇÃO, MORADORES

Região de BH está sob alerta de risco geológico até a próxima semana

Aviso emitido pela Defesa Civil de Belo Horizonte é válido até as 10h de segunda-feira (23/3)

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Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
18/03/2026 20:04

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A Região Centro-Sul de Belo Horizonte está sob alerta de risco geológico moderado, segundo a Defesa Civil municipal
A Região Centro-Sul de Belo Horizonte está sob alerta de risco geológico moderado, segundo a Defesa Civil municipal crédito: Divulgação Defesa Civil de BH

A Região Centro-Sul de Belo Horizonte está sob alerta de risco geológico moderado, segundo a Defesa Civil municipal. O aviso foi emitido nesta quarta-feira (18/3) e é válido até as 10h da próxima segunda-feira (23/3). 

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O órgão considera risco geológico moderado quando a regional registra acumulado de chuva maior ou igual a 50mm em 48 horas. A Região Centro-Sul da capital mineira é a que registra maior volume de precipitação no mês, conforme a Defesa Civil de BH. Na regional, até as 14h desta quarta-feira (18/3), já choveu 237mm, o que ultrapassa o esperado para todo o mês em Belo Horizonte: 197,5mm. 

Diante do alerta para risco geológico, a Defesa Civil de BH recomenda à população a ter atenção no grau de saturação do solo e a sinais construtivos. Moradores também devem tomar cuidado com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. Veja sinais de que deslizamentos podem acontecer, segundo a Defesa Civil de BH:

  • Trinca nas paredes
  • Água empoçando no quintal
  • Portas e janelas emperrando
  • Rachaduras no solo
  • Água minando da base do barranco
  • Inclinação de poste ou árvores
  • Muros e paredes estufados
  • Estalos 

Se observar algum destes sinais, a Defesa Civil de BH orienta: "Saia imediatamente do seu imóvel, e ligue para a Defesa Civil (199) e em caso de emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros Militar (193)." 

Recomendações de prevenção

  • Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
  • Coloque calha no telhado da sua casa.
  • Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
  • Não jogue lixo ou entulho na encosta.
  • Não despeje esgoto nos barrancos.
  • Não faça queimadas. 

Acumulado de chuva por região 

Dados da Defesa Civil de BH, considerados até as 14h desta quarta-feira (18/3): 

Barreiro: 231,8mm (117,4%)
Centro Sul: 237,0mm (120%)
Hipercentro: 126,6mm (64,1%)
Leste: 219,4mm (111,1%)
Nordeste: 170,8mm (86,5%)
Noroeste: 180,6mm (91,4%)
Norte: 97,2mm (49,2%)
Oeste: 201,0mm (101,8%)
Pampulha: 141,8mm (71,8%)
Venda Nova: 118,8mm (60,2%)

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Média Climatológica de MARÇO: 197,5mm

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