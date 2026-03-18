Região de BH está sob alerta de risco geológico até a próxima semana

A Região Centro-Sul de Belo Horizonte está sob alerta de risco geológico moderado, segundo a Defesa Civil municipal. O aviso foi emitido nesta quarta-feira (18/3) e é válido até as 10h da próxima segunda-feira (23/3).

O órgão considera risco geológico moderado quando a regional registra acumulado de chuva maior ou igual a 50mm em 48 horas. A Região Centro-Sul da capital mineira é a que registra maior volume de precipitação no mês, conforme a Defesa Civil de BH. Na regional, até as 14h desta quarta-feira (18/3), já choveu 237mm, o que ultrapassa o esperado para todo o mês em Belo Horizonte: 197,5mm.

Diante do alerta para risco geológico, a Defesa Civil de BH recomenda à população a ter atenção no grau de saturação do solo e a sinais construtivos. Moradores também devem tomar cuidado com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. Veja sinais de que deslizamentos podem acontecer, segundo a Defesa Civil de BH:

Trinca nas paredes

Água empoçando no quintal

Portas e janelas emperrando

Rachaduras no solo

Água minando da base do barranco

Inclinação de poste ou árvores

Muros e paredes estufados

Estalos

Se observar algum destes sinais, a Defesa Civil de BH orienta: "Saia imediatamente do seu imóvel, e ligue para a Defesa Civil (199) e em caso de emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros Militar (193)."

Recomendações de prevenção

Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.

Coloque calha no telhado da sua casa.

Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.

Não jogue lixo ou entulho na encosta.

Não despeje esgoto nos barrancos.

Não faça queimadas.

Acumulado de chuva por região

Dados da Defesa Civil de BH, considerados até as 14h desta quarta-feira (18/3):

Barreiro: 231,8mm (117,4%)

Centro Sul: 237,0mm (120%)

Hipercentro: 126,6mm (64,1%)

Leste: 219,4mm (111,1%)

Nordeste: 170,8mm (86,5%)

Noroeste: 180,6mm (91,4%)

Norte: 97,2mm (49,2%)

Oeste: 201,0mm (101,8%)

Pampulha: 141,8mm (71,8%)

Venda Nova: 118,8mm (60,2%)

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Média Climatológica de MARÇO: 197,5mm