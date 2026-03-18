Região de BH está sob alerta de risco geológico até a próxima semana
Aviso emitido pela Defesa Civil de Belo Horizonte é válido até as 10h de segunda-feira (23/3)
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A Região Centro-Sul de Belo Horizonte está sob alerta de risco geológico moderado, segundo a Defesa Civil municipal. O aviso foi emitido nesta quarta-feira (18/3) e é válido até as 10h da próxima segunda-feira (23/3).
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O órgão considera risco geológico moderado quando a regional registra acumulado de chuva maior ou igual a 50mm em 48 horas. A Região Centro-Sul da capital mineira é a que registra maior volume de precipitação no mês, conforme a Defesa Civil de BH. Na regional, até as 14h desta quarta-feira (18/3), já choveu 237mm, o que ultrapassa o esperado para todo o mês em Belo Horizonte: 197,5mm.
Diante do alerta para risco geológico, a Defesa Civil de BH recomenda à população a ter atenção no grau de saturação do solo e a sinais construtivos. Moradores também devem tomar cuidado com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. Veja sinais de que deslizamentos podem acontecer, segundo a Defesa Civil de BH:
- Trinca nas paredes
- Água empoçando no quintal
- Portas e janelas emperrando
- Rachaduras no solo
- Água minando da base do barranco
- Inclinação de poste ou árvores
- Muros e paredes estufados
- Estalos
Se observar algum destes sinais, a Defesa Civil de BH orienta: "Saia imediatamente do seu imóvel, e ligue para a Defesa Civil (199) e em caso de emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros Militar (193)."
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Recomendações de prevenção
- Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
- Coloque calha no telhado da sua casa.
- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
- Não jogue lixo ou entulho na encosta.
- Não despeje esgoto nos barrancos.
- Não faça queimadas.
Acumulado de chuva por região
Dados da Defesa Civil de BH, considerados até as 14h desta quarta-feira (18/3):
Barreiro: 231,8mm (117,4%)
Centro Sul: 237,0mm (120%)
Hipercentro: 126,6mm (64,1%)
Leste: 219,4mm (111,1%)
Nordeste: 170,8mm (86,5%)
Noroeste: 180,6mm (91,4%)
Norte: 97,2mm (49,2%)
Oeste: 201,0mm (101,8%)
Pampulha: 141,8mm (71,8%)
Venda Nova: 118,8mm (60,2%)
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Média Climatológica de MARÇO: 197,5mm