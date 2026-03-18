Padroeiro da Igreja Católica: fiéis celebram São José nesta quinta (19/3)

Um dia de festa em honra ao pai adotivo de Jesus, protetor das famílias e padroeiro da Igreja Católica no mundo. Cerca de 30 mil pessoas devem participar ao longo de quinta-feira (19/3), no Santuário Arquidiocesano São José, no Centro de Belo Horizonte, de missas e demais homenagens ao santo que tem uma legião de devotos na capital.

“Há muitos motivos para comemorar, pois nosso templo completa cinco anos da elevação a santuário, enquanto a paróquia, 126 anos. Momentos, portanto, de profunda gratidão e reflexão sobre a evangelização e acolhida que a instituição exerce na cidade", diz o vigário e missionário redentorista, padre Thiago Pedro Silva.

De manhã à noite, haverá nove celebrações eucarísticas no templo mais conhecido por Igreja São José, de frente para a Avenida Afonso Pena: às 5h, 6h, 7h, 8h, 10h, 12h, 14h, 16h e 18h, seguida de procissão.

A missa das 8h será presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de BH, dom Edmar José da Silva, e a das 18h, solene, pelo também bispo auxiliar, dom José Otácio Oliveira Guedes. Durante todo o dia funcionarão barraquinhas, que venderão caldos, canjica, tropeiro, arroz de São José e salgadinhos.

Gloriso Santo

Esposo da Virgem Maria, “o glorioso São José” é exemplo de fé, silêncio, humildade e serviço às famílias, explica o vigário. Para os devotos, acrescenta o religioso, a celebração representa a oportunidade de renovar a confiança na providência divina, pedir intercessão pelo bem-estar das famílias, paz social e proteção aos mais necessitados, bem como refletir sobre o papel do santo na vida da comunidade cristã.

Ao destacar São José como provedor da sagrada família, pois providenciou tudo para que nada lhes faltasse, padre Thiago Pedro explica que ele recebeu de Deus a missão de cuidar de Jesus e Nossa Senhora. “São os maiores tesouros de Deus Pai. Assim, todo nosso amor e louvor a São José”.

A festa dedicada a São José, no Santuário Arquidicesano de BH, destaca um dos momentos mais significativos do calendário religioso, pois mobiliza fiéis de diversas regiões e celebra a presença do santo protetor das famílias e da Igreja Católica. “A data é marcada por uma expressão de fé que ultrapassa fronteiras paroquiais, reunindo testemunhos de devoção e agradecimento pelas graças alcançadas”, conta o padre Thiago Pedro.

Memória

Em 19 de março de 2021, uma das igrejas mais tradicionais e antigas de BH se tornou Santuário Arquidiocesano. Houve missa celebrada pelo arcebispo metropolitano, dom Walmor Oliveira de Azevedo, então presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Mas devido à pandemia, não houve a presença de fiéis. A celebração eucarística marcou também as comemorações dos 150 anos da proclamação de São José como Patrono da Igreja.

Uma igreja ou outro local sagrado se torna santuário quando os fiéis, em grande número, por algum motivo especial de piedade, fazem peregrinações, com aprovação da autoridade da Igreja local (bispo ou arcebispo). No território da Arquidiocese de BH, que reúne 28 municípios, há 17 santuários, sendo oito na capital – Nossa Senhora da Boa Viagem, São Paulo da Cruz, Nossa Senhora da Conceição dos Pobres, da Saúde e da Paz (Padre Eustáquio), São Judas Tadeu, São Francisco (Pampulha), Nossa Senhora de Fátima (Praça da Assembleia) e São José – e em Caeté, Betim, Brumadinho, Confins, Contagem, Santa Luzia, Bonfim, Lagoa Santa e Sabará

Criada em 27 de janeiro de 1900, a partir do desmembramento da Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, a Paróquia São José tem, no seu templo maior, um monumento de religiosidade e de cultura. A fachada restaurada retomou as cores originais: vermelho, laranja, amarelo e mostarda, conforme o projeto de Edgard Nascentes Coelho, de 1901. Em 1902, foi lançada a pedra fundamental do templo, e dois anos mais tarde ocorreu a liberação para celebrações. O interior reúne variação de motivos religiosos e alguns pagãos. Há figuras de 28 santos. A decoração pictórica foi feita pelo alemão Guilherme Schumacher, entre 1911 e 1912.

Programação

Dia de São José, 19 de março

- Missas celebradas às 5h, 6h, 7h, 8h (presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de BH, dom Edmar José da Silva), 10h, 12h, 14h, 16h e 18h, no Santuário Arquidiocesano São José, na Avenida Afonso Pena, no Centro de Belo Horizonte

- Procissão após a missa das 18h, que será presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de BH, dom José Otácio Oliveira Guedes.



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- A programação inclui celebrações eucarísticas, momentos de oração.