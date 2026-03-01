Assine
Arqueólogos acham sarcófagos do século 6 dentro de igreja na França

Redação Flipar
    Eles se depararam com uma escadaria secreta que levou à descoberta de um túmulo de 400 anos e sarcófagos que datam do século 6!

     Foto: divulgação/Christophe Fouquin/Inrap
    As escavações revelaram caixões de madeira contendo restos mortais de adultos e crianças.

     Foto: reprodução/@inrap
    Algumas delas estavam vestidas ou envoltas em mortalhas, com poucos objetos pessoais, como moedas e rosários.

     Foto: reprodução/@inrap
    A restauração na igreja começou devido a danos causados por uma laje de aquecimento instalada na década de 1970.

     Foto: reprodução/@christophe_fouquin
    Essa instalação agravou problemas estruturais decorrentes do uso da igreja para armazenar sal nos séculos 18 e 19. O condimento impregnado no solo subiu aos pilares, rachando as fundações.

     Foto: reprodução/@christophe_fouquin
    Construída no século 12, a igreja possui uma rica história. Em 1923, por exemplo, foram encontrados vestígios de uma outra igreja ainda mais antiga.

     Foto: wikimedia commons/François de Dijon
    Além disso, no piso da igreja também foram descobertos sarcófagos do período merovíngio (481-751) e da transição entre a Antiguidade (4000 a.C. – 476 d. C.) e a Idade Média (476-1453).

     Foto: reprodução/@christophe_fouquin
    A igreja fica localizada em Dijon, capital da Borgonha, no leste da França. É uma cidade histórica, famosa por sua cultura e gastronomia.

     Foto: wikimedia commons Christophe.Finot
    Fundada na época romana, Dijon tornou-se um importante centro comercial e cultural durante a Idade Média, especialmente quando foi a capital do Ducado da Borgonha.

    Foto: domínio público/wikimedia commons
    Os duques de Borgonha desempenharam um papel fundamental na história europeia, patrocinando as artes e expandindo a influência da região.

     Foto: domínio público
    A cidade é famosa por sua arquitetura preservada, com edifícios que vão do estilo gótico ao renascentista.

     Foto: wikimedia commons/François de Dijon
    O centro histórico, conhecido como “secteur sauvegardé”, é listado como Patrimônio Mundial da UNESCO como parte dos “Climats da Borgonha”, que representam a herança vinícola da região.

     Foto: reprodução/youtube
    Um dos pontos turísticos mais emblemáticos é o Palácio dos Duques de Borgonha, que abriga o Museu de Belas Artes, com uma vasta coleção de artefatos históricos e pinturas.

     Foto: wikimedia commons cdelaitre
    Dijon também é conhecida mundialmente pela sua gastronomia, especialmente pela mostarda de Dijon, um condimento que leva o nome da cidade e é famoso em outros lugares do mundo, inclusive o Brasil.

     Foto: wikimedia commons Penarc
    Além disso, a região é um paraíso para os amantes do vinho, já que está situada na entrada da rota dos vinhos da Borgonha.

     Foto: Stefan Baumgartner por Pixabay
    Por lá, se produzem alguns dos vinhos mais prestigiados do mundo, como o Pinot Noir e o Chardonnay.

     Foto: Gustavo Aguilar por Pixabay
    Outro destaque é o Mercado de Dijon, projetado por Gustave Eiffel, que oferece uma experiência autêntica da culinária local, com queijos, carnes, vinhos e outras iguarias.

    Foto: reprodução/youtube
    A cidade também realiza anualmente a Feira Internacional e Gastronômica, que atrai visitantes do mundo inteiro.

     Foto: divulgação
    Culturalmente, Dijon oferece uma farta programação com teatros, festivais e eventos, como o Festival Internacional de Cinema de Cortometragem e o Festival de Música Antiga.

     Foto: wikimedia commons/François de Dijon
    A cidade também é um polo educacional, sendo sede de uma das universidades mais antigas da França, a Universidade de Borgonha.

     Foto: divulgação
    A cidade encanta com suas casas com fachadas de madeira e a famosa trilha da Coruja (Parcours de la Chouette), que guia os visitantes pelos principais pontos turÃ­sticos.

     Foto: reproduÃ§Ã£o/youtube
    A coruja, aliás, é um símbolo de Dijon, representando boa sorte e proteção.

     Foto: wikimedia commons Megaspoot
